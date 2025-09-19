ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ για Σαντίκ Καν: «Τον θεωρώ έναν από τους χειρότερους δημάρχους στον κόσμο»

«Εγώ ζήτησα να μην είναι στο δείπνο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Ηνωμένο Βασίλειο

Πυρά Τραμπ κατά Καν εν μέσω της παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο / EPA
Πυρά κατά του Σαντίκ Καν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον δήμαρχο του Λονδίνου, ως «έναν από τους χειρότερους δημάρχους στον κόσμο».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ήθελε» τον δήμαρχο του Λονδίνου να παραστεί στο δείπνο με τη βασιλική οικογένεια, το βράδυ της Τετάρτης.

«Δεν τον ήθελα εκεί», είπε. «Ζήτησα να μην είναι εκεί. Πιστεύω ότι ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο Καν, είναι ανάμεσα στους χειρότερους δημάρχους στον κόσμο, και έχουμε μερικούς κακούς…», ανέφερε , υποστηρίζοντας ότι η εγκληματικότητα στο Λονδίνο είναι «στα ύψη» και ότι ο Σαντίκ Καν είναι «καταστροφή» στο Μεταναστευτικό.

«Ήθελε να είναι εκεί. Από όσο καταλαβαίνω, εγώ δεν το ήθελα. Δεν τον συμπάθησα ποτέ εδώ και πολύ καιρό. Απλώς νομίζω, ξέρετε, έχω μια συγκεκριμένη υπερηφάνεια για το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο» ισχυρίστηκε στις δηλώσεις του ο Τραμπ.

Ερωτηθείς για το κρατικό δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψή του εκεί ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές» της ζωής του,

Στο δείπνο έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ, ο σερ Κιρ Στάρμερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπάντενοχ και ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Ο Τραμπ έβγαλε λόγο στο τραπέζι: «Είναι ένα μοναδικό προνόμιο να είμαι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έγινε δεκτός εδώ και, αν το σκεφτείτε, υπήρξαν πολλοί πρόεδροι και αυτή ήταν η δεύτερη κρατική επίσκεψη, και αυτή είναι η πρώτη, και ίσως να είναι και η τελευταία φορά. Αλλά αυτή είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, τέτοιος σεβασμός για εσάς και τέτοιος σεβασμός για τη χώρα σας. Για πολλές δεκαετίες, η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς ενσάρκωσε τη γενναιότητα, την ευγένεια και το πνεύμα της βρετανικής μοναρχίας και του βρετανικού λαού».

Σαντίκ Καν: Ο πρώτος που έχει εκλεγεί δήμαρχος του Λονδίνου τρεις φορές

Τον Μάιο του 2024, ο Σαντίκ Καν επανεξελέγη δήμαρχος του Λονδίνου για τρίτη ιστορική θητεία και έγινε ο πρώτος δήμαρχος που εξασφάλισε τρίτη θητεία στην βρετανική πρωτεύουσα.

Στα 53 του χρόνια, ο Καν, γιος Πακιστανών μεταναστών που ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, νίκησε την υποψήφια του Συντηρητικού Κόμματος Σούζαν Χολ και ξεπέρασε τον προκάτοχό του Μπόρις Τζόνσον που είχε εξασφαλίσει δύο θητείες στην δημαρχία του Λονδίνου. Το 2016 ο Καν- δικηγόρος, πρώην βουλευτής και γιος Πακιστανών μεταναστών- έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος μεγάλης δυτικής πρωτεύουσας, σπάζοντας την 8ετή κυριαρχία των Συντηρητικών.

Στη δεύτερη επανελκολή του, ο 50χρονος είχε τονίσει ότι το Λονδίνο είναι διχασμένο, όπως και η Βρετανία, σημειώνοντας ότι παραμένουν τα σημάδια του Brexit. Απηύθυνε κάλεσμα για «επούλωση» αυτών των διχασμών όπως και για να «χτιστούν γέφυρες και όχι τείχη ανάμεσα στη δημαρχεία και την κυβέρνηση».

