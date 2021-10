Το μεγαλύτερο χαλάζι, διαμέτρου 16 εκατοστών, που έπεσε ποτέ στην Αυστραλία, καταγράφηκε στο Κουίνσλαντ μετά τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή Μακέι το βράδυ της Τρίτης.



Παρότι οι περισσότερες μπάλες από παγωμένο νερό είχαν μέγεθος 12-14 εκατοστά, στην Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΒοΜ) εστάλη μια «εντυπωσιακή φωτογραφία» με έναν όγκο πάγου που πιστοποίησαν πως ήταν διαμέτρου 16 εκατοστών.



Yesterday's 16cm hail in Yalboroo, Queensland is a new Australian record. The previous record was 14cm, observed in south-east Qld last year. The atmosphere was extremely unstable, which allowed hail to continue growing before gravity forced it to the ground.