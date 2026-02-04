Σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία στο Αμβούργο: Στις φυλακές Κομοτηνής ο 54χρονος Έλληνας - Εξετάζεται η έκδοσή του στη Γερμανία

Ο 54χρονος Έλληνας, που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές, παραμένει υπό κράτηση. Κατηγορείται για απόπειρα δολιοφθοράς σε πολεμικά πλοία του γερμανικού ναυτικού στο Αμβούργο.

Το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, προκειμένου να κινηθούν επίσημα οι διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος και να εξεταστεί το αίτημα έκδοσής του στη Γερμανία. Την τελική απόφαση για το αν θα εκδοθεί θα λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης το επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο και αφορά συνολικά επτά περιπτώσεις απόπειρας δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία. Τα πλοία κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της γερμανικής ναυπηγικής εταιρείας Blohm & Voss, στο λιμάνι του Αμβούργου, μία από τις σημαντικότερες ναυπηγικές και ναυτιλιακές βάσεις της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία του Αμβούργου, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας Ρουμάνος υπήκοος, ηλικίας 38 ετών, ο οποίος έχει συλληφθεί στη Γερμανία. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δύο άνδρες εργάζονταν με συμβάσεις έργου σε τοπική εταιρεία–όμιλο.

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες των διωκτικών αρχών επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε περιστατικό στις αρχές του 2025, όταν περίπου 20 κιλά αμμοβολής εντοπίστηκαν μέσα στο μπλοκ του κινητήρα της κορβέτας «Emden».

Ένα δεύτερο περιστατικό φέρεται να αφορά την κορβέτα «Köln», όπου τον Ιούνιο του ίδιου έτους οι δύο άνδρες φέρονται να απενεργοποίησαν κεντρικό διακόπτη, προκαλώντας διακοπή ρεύματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ενέργειες αυτές εντοπίστηκαν έγκαιρα και αποτράπηκαν σοβαρές ζημιές στα πλοία.