«Έπρεπε να φύγω»: Η Μελίντα Γκέιτς απαντά για τα αρχεία Έπσταϊν και τις καταγγελίες κατά Μπιλ Γκέιτς

Η δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Μελίντα Γκέιτς δήλωσε ότι η αναφορά του πρώην συζύγου της, Μπιλ Γκέιτς, στα νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επανέφερε «πολύ επώδυνες στιγμές» από τον γάμο τους.

«Όλο αυτό για εμένα ήταν απλά θλιβερό. Θλίψη για (...) ξέρεις, έφυγα (...) έπρεπε να (...) αφήσω τον γάμο μου. Ήθελα να αφήσω τον γάμο μου» είπε η Μελίντα Γκέιτς, μιλώντας στο podcast Wild Card του NPR.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανέφερε ότι νιώθει «απίστευτη θλίψη» για τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και υπογράμμισε ότι όσοι κατονομάζονται σε αυτά -ανάμεσά τους και ο πρώην σύζυγός της- οφείλουν να δώσουν απαντήσεις.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που έχω απομακρυνθεί από όλη αυτή τη λάσπη», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι χώρισε το 2021, μετά από 27 χρόνια γάμου.

Μελίντα Γκέιτς: Τι αναφέρεται για τον Μπιλ Γκέιτς στα αρχεία Έπσταϊν

Στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνεται και ένας ισχυρισμός του Έπσταϊν ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε κολλήσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Ο ίδιος ο Γκέιτς έχει χαρακτηρίσει τον ισχυρισμό «απολύτως παράλογο».

Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι «οι κατηγορίες αυτές, από έναν αποδεδειγμένα ψεύτη και δυσάρεστο άνθρωπο, είναι απολύτως αβάσιμες και ψευδείς». Το BBC έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του για τα σχόλια της πρώην συζύγου του.

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια πράξη από κανένα από τα θύματα του Έπσταϊν και η αναφορά του ονόματός του στα αρχεία δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα.

Στη συνέντευξη, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς σημείωσε: «Για μένα, κάθε φορά που έρχονται στην επιφάνεια τέτοιες λεπτομέρειες, είναι προσωπικά δύσκολο, γιατί μου φέρνουν πίσω αναμνήσεις από πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές στον γάμο μου». Και πρόσθεσε: «Όποιες ερωτήσεις παραμένουν, δεν μπορώ καν να αρχίσω να ξέρω τα πάντα, είναι ερωτήσεις για εκείνους τους ανθρώπους, ακόμη και για τον πρώην σύζυγό μου. Εκείνοι πρέπει να απαντήσουν, όχι εγώ».

Αμερικανικά μέσα έχουν μεταδώσει ότι πριν από τον χωρισμό τους, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ήταν αναστατωμένη για τη σχέση του συζύγου της με τον Έπσταϊν. Μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, ο Μπιλ Γκέιτς είχε παραδεχτεί ότι το 2019 είχε εξωσυζυγική σχέση με εργαζόμενη στη Microsoft.

Οι καταγγελίες σε βάρος του Μπιλ Γκέιτς περιλαμβάνονται σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο emails της 18ης Ιουλίου 2013, τα οποία φέρονται να έχουν συνταχθεί από τον ίδιο τον Έπσταϊν, χωρίς να είναι σαφές αν εστάλησαν ποτέ στον Γκέιτς.

Και τα δύο emails προέρχονται από λογαριασμό του Έπσταϊν και απευθύνονται στον ίδιο λογαριασμό, χωρίς να εμφανίζεται email συνδεδεμένο με τον Γκέιτς και χωρίς υπογραφή. Το ένα μοιάζει με επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και αναφέρεται στην ανάγκη να προμηθευτεί φάρμακα για τον Μπιλ «ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες». Το δεύτερο, που ξεκινά με το «αγαπητέ Μπιλ», παραπονιέται για τη λήξη μιας φιλίας και επαναλαμβάνει ισχυρισμούς περί απόπειρας συγκάλυψης σεξουαλικώς μεταδιδόμενης λοίμωξης, ακόμη και από τη σύζυγό του, Μελίντα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπιλ Γκέιτς και οι εκπρόσωποί του έχουν υποβαθμίσει τη σχέση του με τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι συναντήθηκαν μόνο «σε μερικά δείπνα» για ένα φιλανθρωπικό εγχείρημα που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Μετά τις νέες αποκαλύψεις, εκπρόσωπός του δήλωσε ότι «το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν είχε συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τα άκρα στα οποία έφτανε για να τον παγιδεύσει και να τον συκοφαντήσει».

Με πληροφορίες από BBC

