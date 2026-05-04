Σακίρα: Drone κατέγραψε τους 2 εκατ. θεατές στη μεγάλη συναυλία της στο Ρίο

Μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με τη Σακίρα να συγκεντρώνει περίπου 2 εκατομμύρια θεατές στην παραλία της Κοπακαμπάνα, σε ένα εντυπωσιακό δωρεάν live που έγινε viral παγκοσμίως.

Εναέρια πλάνα από drone κατέγραψαν τη μαζική προσέλευση του κόσμου, αποτυπώνοντας ένα ατελείωτο «ποτάμι» θεατών που κατέκλυσε την παραλία, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Η Κολομβιανή σταρ, εμφανώς συγκινημένη, μοιράστηκε τη στιγμή με το κοινό της, λέγοντας: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, με το όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα κοιτάξτε... Η ζωή είναι μαγική».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Σακίρα ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», με το κοινό να συμμετέχει μαζικά σε κάθε τραγούδι.Η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα), με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, έχοντας επιλέξει μια δημιουργία στα χρώματα της Βραζιλίας.

Της εμφάνισής της προηγήθηκαν drones που σχημάτισαν στον ουρανό μια λύκαινα, το χαρακτηριστικό της σύμβολο.

«Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ, εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία», είπε, απευθυνόμενη στο κοινό.

«Δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Η λύκαινα έγραψε ιστορία στο Ρίο», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της πόλης, Εντουάρντο Καβαλιέρε, επικαλούμενος στοιχεία του τουριστικού οργανισμού.

