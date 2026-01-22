Η κόντρα μεταξύ του CEO της Ryanair και του Έλον Μασκ συνεχίζεται: «Είναι ανόητος»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary, απέρριψε εχθές την ιδέα του Έλον Μασκ να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία και αψήφησε τις προσβολές του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, σε μια λεκτική διαμάχη που ξέσπασε με αφορμή την εγκατάσταση συστημάτων Starlink στα αεροσκάφη.

Ο O'Leary δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αεροπορική εταιρεία είχε αποκλείσει την εγκατάσταση του δορυφορικού Wi-Fi Starlink του Μασκ στα αεροσκάφη της Ryanair, επειδή η επιπλέον κατανάλωση καυσίμου από τις κεραίες του συστήματος θα ήταν πολύ δαπανηρή.

Απαντώντας στις κατηγορίες του Μασκ ότι ήταν «εσφαλμένα ενημερωμένος», ο O'Leary δήλωσε σε έναν ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι «δεν έδωσα καμία σημασία στον Έλον Μασκ, είναι ηλίθιος».

Ο Μασκ, με τη σειρά του, αντέδρασε, αποκαλώντας τον O'Leary «απόλυτο ηλίθιο» και «ανόητο» μέσω ανάρτησης στο X. Δημοσίευσε: «Να αγοράσω τη Ryan Air και να βάλω κάποιον που το πραγματικό του όνομα είναι Ryan να την διευθύνει;» και ρώτησε τους ακόλουθούς του για την ιδέα της αγοράς της αεροπορικής εταιρείας, με το 76,5% να απαντά ναι.

Ο O'Leary δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, όπου εδρεύει η Ryanair, ότι οι μη Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Ο Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αλλά αν θέλει να επενδύσει στη Ryanair, θα θεωρούσαμε ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση. Σίγουρα μια σημαντικά καλύτερη επένδυση από τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει από την X», δήλωσε χαρακτηριστικά ο O'Leary.

Ο Μασκ αγόρασε την X το 2022 για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από διαμάχη με ανώτερα στελέχη της πλατφόρμας που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Twitter.

Ο O'Leary, ο οποίος είναι γνωστός για τις προκλητικές του κριτικές, ευχαρίστησε τον Μασκ για την «επιπλέον δημοσιότητα». Η αεροπορική εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τη διαμάχη για να ξεκινήσει μια πώληση θέσεων με διαφημιστικό υλικό που περιείχε μια καρικατούρα του Μασκ.

Ο O'Leary δήλωσε ότι η Ryanair βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Starlink εδώ και περίπου 12 μήνες για την εγκατάσταση του συστήματος.

«Μας αρέσει το σύστημα Starlink. Είναι ένα εξαιρετικό σύστημα. Λειτουργεί πολύ καλά», είπε, προσθέτοντας όμως ότι θα κοστίσει στην εταιρεία περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης δύο κεραιών σε κάθε άτρακτο αεροσκάφους, συν ένα επιπλέον 2% αεροδυναμικής αντίστασης που θα αυξήσει το κόστος καυσίμων κατά 200 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από AP News



