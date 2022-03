Η Μόσχα δεν ανησυχεί για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο, Στανισλάβ Οσάτσι, σχολιάζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πυροβολούν το πόδι τους.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην Κύπρο, δήλωσε ότι οι Ρώσοι τουρίστες δεν θα επισκεφθούν το νησί, αλλά την Τουρκία και θα ξοδέψουν εκεί τα χρήματά τους, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί.

«Εάν ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν μας ανησυχούν. Δυστυχώς, νομίζω πως πυροβολούν στο πόδι τους οι Ευρωπαίοι. Από πού θα βρουν το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το σιτάρι;», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο, στο Sigma Live, ερωτηθείς για τις συνέπειες των κυρώσεων μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Πώς θα πάρει η Κύπρος Ρώσους τουρίστες; Δεν θα έρθουν. Πού θα πάνε οι τουρίστες αυτοί; Στην Τουρκία θα πάνε. Το θέλετε; Θα ξοδέψουν τα χρήματα εκεί. Καλοκαίρι έρχεται. Εσείς έχετε κλείσει τον εναέριο χώρο της Κύπρου. Πυροβολήσατε στο πόδι σας», συμπλήρωσε ο Στανισλάβ Οσάτσι.

