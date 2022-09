Ρώσοι καταφεύγουν μαζικά στη Γεωργία για να αποφύγουν την επιστράτευση - Ακόμα και 48 ώρες στα σύνορα

Ρώσοι διαφεύγουν στη Γεωργία για να αποφύγουν την επιστράτευση που έχει κηρυχθεί στη χώρα της.

Η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να ταξιδέψουν στην Ουκρανία για να ενταχθούν στις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Την Κυριακή, η αναμονή για είσοδο στη Γεωργία έφτανε και τις 48 ώρες, με περισσότερα από 3.000 αυτοκίνητα και έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων για να περάσουν, όπως μετέφεραν ρωσικά μέσα, επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.

