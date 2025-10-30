Ρόμπερτ ντε Νίρο: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του το 2023

Οι Αρχές της Νέας Υόρκης προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις σε σχέση με τον θάνατο του Λεάντρο Άντονι Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ, εγγονού του Ρόμπερτ ντε Νίρο, το 2023, όπως επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στο People.

Ο 19χρονος Ροντρίγκεζ, εγγονός του Ρόμπερτ ντε Νίρο, είχε βρεθεί νεκρός στο Μανχάταν στις 2 Ιουλίου 2023, ενώ ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης είχε αποδώσει τον θάνατό του στις τοξικές επιδράσεις φαιντανύλης, βρωμαζολάμης, αλπραζολάμης, 7-αμινοκλοναζεπάμης, κεταμίνης και κοκαΐνης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για «υπερδοσολογία ουσιών».

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά, οι Αρχές ανακοίνωσαν πως συνελήφθησαν πέντε άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή στον θάνατό του, συγκεκριμένα για το αδίκημα της πώλησης ναρκωτικών που οδήγησε σε θάνατο, όπως σημείωσε σχετικά αξιωματούχος της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

#BREAKING: Woman arrested in connection to suspected overdose death of Robert De Niro's grandson https://t.co/XeGHTsC8on — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 14, 2023

Ρόμπερτ ντε Νίρο: Πώς πέθανε ο εγγονός του

Ο θάνατος του εγγονού του Ρόμπερτ ντε Νίρο, σύμφωνα με τη μητέρα του 19χρονου, οφείλεται σε χρήση φαιντανύλης.

Η 51χρονη Ντρίνα, το μεγαλύτερο από τα επτά παιδιά του Ρόμπερτ ντε Νίρο, ρωτήθηκε από χρήστη του Instagram πώς πέθανε ο γιος της, Λεάντρο ντε Νίρο Ροντρίγκεζ.

«Κάποιος του πούλησε χάπια νοθευμένα με φαιντανύλη. Ήξεραν ότι ήταν νοθευμένα και παρόλα αυτά του τα πούλησαν», απάντησε εκείνη, συμπληρώνοντας απευθυνόμενη σε όλους όσοι πουλούν και αγοράζουν χάπια νοθευμένα με fentanyl πως «ο γιος μου χάθηκε για πάντα».

Το σχόλιο αυτό έγινε κάτω από τη δεύτερη ανάρτηση της Ντρίνα ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου. Σε αυτή εξέφραζε το σοκ και τη θλίψη της οικογένειας για την απώλεια του γιου της, ευχαριστούσε τον κόσμο για την αγάπη και την υποστήριξη και ζητούσε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτό την περίοδο του «απαρηγόρητου πένθους».

Με πληροφορίες από People και ABC7