Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: «Δεν φοβάμαι ένα μικρόβιο, έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια λεκάνης»

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, μοιράστηκε δημόσια λεπτομέρειες σχετικά με το παρελθόν του με την κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών.

Ο 72χρονος πολιτικός εμφανίστηκε στο podcast This Past Weekend του Theo Von, όπου ανέφερε ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον 45χρονο Von σε πρωινές συναντήσεις απεξάρτησης.

Ο Kennedy αποκάλυψε ότι όταν οι συναντήσεις σταμάτησαν λόγω της πανδημίας COVID-19, εκείνος και άλλα μέλη συνέχισαν να συναντώνται ιδιωτικά. Όπως εξήγησε, δημιούργησαν μια «πειρατική» ομάδα που συναντιόταν δια ζώσης.

«Είπα ότι δεν με νοιάζει τι θα συμβεί, θα πηγαίνω σε συνάντηση κάθε μέρα», θυμήθηκε σχετικά με την απόφασή του να συνεχίσει τις συναντήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Είπα:"δεν φοβάμαι ένα μικρόβιο". Έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια λεκάνης».

Πρόσθεσε ότι η δυνατότητα να βοηθά άλλους ανθρώπους στην απεξάρτηση είναι επίσης ωφέλιμη, λέγοντας: «Αυτό είναι το μυστικό συστατικό των συναντήσεων, και αυτό είναι που μας κρατά όλους νηφάλιους. Μας αποτρέπει από το να λειτουργούμε εγωιστικά».

Robert Kennedy Jr :



"Je n'ai pas peur des microbes. Je sniffais de la cocaïne sur les sièges de toilette." pic.twitter.com/22g5gto4D6 — Virginie Landry 🗽🐍 🐢 (@virginie1landry) February 12, 2026

«Το μυαλό μου ήταν ακούραστο και ταραγμένο»

Ο Κένεντι έχει μιλήσει επανειλημμένα για το ιστορικό του με τον εθισμό. Το 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε δηλώσει ότι τα ναρκωτικά βελτίωσαν τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις.

«Τα πήγαινα πολύ, πολύ άσχημα στο σχολείο, μέχρι που άρχισα να παίρνω ναρκωτικά», είχε πει στο podcast The Shawn Ryan Show. «Τότε βρέθηκα στην κορυφή της τάξης μου, γιατί το μυαλό μου ήταν τόσο ακούραστο και ταραγμένο που δεν μπορούσα να καθίσω ήσυχος».

«Λειτούργησε για μένα», συνέχισε αναφερόμενος στην παλαιότερη χρήση ηρωίνης. «Και αν εξακολουθούσε να λειτουργεί, θα τη χρησιμοποιούσα ακόμα».

Ο Αμερικανός υπουργός έχει πει ότι ο εθισμός του ξεκίνησε τους μήνες μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι, το 1968, σύμφωνα με την USA Today. Ανέφερε ότι η πρώτη του εμπειρία ήταν όταν πήρε το παραισθησιογόνο LSD σε ένα πάρτι και στη συνέχεια οπιοειδή καθώς επέστρεφε στο σπίτι.

Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο του 2024 στο The Shawn Ryan Show, ο Κενεντι χαρακτήρισε την κατάχρηση ουσιών ως «καταναγκασμό» που τελικά «αδειάζει ολόκληρη τη ζωή σου».

Ο Κένεντι σταμάτησε τη χρήση ουσιών το 1983 και αποδίδει τη νηφαλιότητά του στη σύλληψή του για κατοχή ηρωίνης ενώ ταξίδευε αεροπορικώς προς τη Μινεσότα εκείνη τη χρονιά. Ήταν «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να μου είχε συμβεί», καθώς εκείνο το γεγονός τον οδήγησε στην απεξάρτηση, είπε στο Shawn Ryan Show.

Με πληροφορίες από People

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι επιπτώσεις της πολιτικής του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στα εμβόλια - Τι αλλάζει