Ρώμη: Νεκρός τουρίστας που έπεσε από τοίχο του Πάνθεον

Ο τουρίστας από την Ιαπωνία έπεσε στην τάφρο του Πάνθεον από ύψος περίπου 7 μέτρων

LifO Newsroom
Το Πάνθεον στη Ρώμη / Unsplash
Νεκρός ανασύρθηκε το βράδυ της Παρασκευής ένας τουρίστας από την Ιαπωνία στη Ρώμη, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε από τον περιμετρικό τοίχο του Πάνθεον.

Ο Morimasa Hibino, ο οποίος έγινε 69 ετών τον Αύγουστο, έπεσε στην τάφρο από ύψος περίπου 7 μέτρων, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων για το συμβάν στο κέντρο της Ρώμης.

Οι προσπάθειες διάσωσης ήταν ανεπιτυχείς. Για να τον προσεγγίσουν, οι πυροσβέστες άνοιξαν την πύλη εισόδου έξω από το Πάνθεον.

Η αιτία του ατυχήματος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ενώ οι Αρχές της πόλης βρίσκονται στο σημείο όπου ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Με πληροφορίες από ANSA

