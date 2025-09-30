Κλιματική κρίση: Πρωτεύουσες του κόσμου «λιώνουν» με 47 μέρες καύσωνα ετησίως

Οι μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου βιώνουν πλέον 25% περισσότερες ημέρες με ακραία ζέστη κάθε χρόνο σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με νέα ανάλυση για την κλιματική κρίση. Χωρίς άμεση δράση για την προστασία εκατομμυρίων ανθρώπων, ολοένα και περισσότεροι θα εκτίθενται σε επικίνδυνες συνθήκες καύσωνα.

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η μελέτη δείχνει θεαματική άνοδο των ημερών με θερμοκρασίες άνω των 35°C. Το Διεθνές Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (IIED) κατέγραψε ότι στις 43 πιο πυκνοκατοικημένες πρωτεύουσες, οι ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35°C αυξήθηκαν από 1.062 τον χρόνο (1994-2003) σε 1.335 (2015-2024).

Σε πόλεις όπως η Ρώμη και το Πεκίνο οι καυτές μέρες διπλασιάστηκαν, ενώ στη Μανίλα τριπλασιάστηκαν. Στη Μαδρίτη φτάνουν πλέον τις 47 μέρες ετησίως, από 25 στο παρελθόν, ενώ ακόμα και στο σχετικά δροσερό Λονδίνο οι μέρες πάνω από 30°C διπλασιάστηκαν.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων, εντείνει κάθε καύσωνα. Επιστήμονες υπολογίζουν ότι τα τελευταία 30 χρόνια εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους λόγω ακραίας ζέστης, με τους ηλικιωμένους και τους φτωχούς στις ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις να πλήττονται περισσότερο.

Η ερευνήτρια του IIED, Άννα Γουόλνικι, προειδοποιεί: «Η αποτυχία προσαρμογής θα καταδικάσει εκατομμύρια κατοίκους πόλεων σε όλο και πιο επικίνδυνες συνθήκες». Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι όσοι ζουν σε παραγκουπόλεις, όπου κατοικεί το ένα τρίτο του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού.

Παρά τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού, οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται αντί να μειωθούν κατά 45% έως το 2030. Το 2024 καταγράφηκαν ρεκόρ καύσωνα σε ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Αίγυπτο και Κίνα – με την Ιαπωνία να «αγγίζει» ιστορικό υψηλό 41,2°C τον Ιούλιο, στέλνοντας πάνω από 10.000 άτομα στο νοσοκομείο. Στην Ευρώπη, το καλοκαίρι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16.500 ανθρώπους λόγω θερμοπληξίας.

Το Global Center on Adaptation ανακοίνωσε την καμπάνια The Heat is On, με στόχο τη δημιουργία λύσεων όπως κλιματιζόμενα καταφύγια, σκιερά σημεία ξεκούρασης, «έξυπνα» ωράρια εργασίας και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Όπως τόνισε ο Μακί Σαλ, πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης: «Η ακραία ζέστη δεν είναι μακρινός κίνδυνος – είναι εδώ και απειλεί ανθρώπους, οικονομίες και το μέλλον μας. Η επένδυση σε πρακτικές λύσεις μπορεί να σώσει ζωές».

Η πραγματικότητα είναι σαφής: οι πόλεις χρειάζονται άμεσα κονδύλια για καλύτερη μόνωση, αερισμό, σχέδια αντιμετώπισης καύσωνα και δημιουργία πράσινων χώρων. Ο πλανήτης θερμαίνεται πιο γρήγορα απ’ όσο οι κυβερνήσεις αντιδρούν – και οι κάτοικοι το πληρώνουν ήδη με την υγεία και τη ζωή τους.

