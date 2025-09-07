Ιστορική στιγμή στο Βατικανό: Πρώτο LGBTQ+ προσκύνημα για το Ιωβηλαίο

Περίπου 1.400 Καθολικοί, ντυμένοι με χρώματα του ουράνιου τόξου και κρατώντας σταυρούς, συμμετέχουν στo πρώτo επίσημα αναγνωρισμένo LGBTQ+ προσκύνημα στη Ρώμη, στο πλαίσιο του Ετους Ιωβηλαίου του Βατικανού.

Οι προσκυνητές προέρχονται από 20 χώρες και συμμετέχουν σε προσευχές, λειτουργίες και άλλες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να έχουν ιδιωτική συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, που απεβίωσε τον Απρίλιο, δεν άλλαξε τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας για την LGBTQ+ κοινότητα, αλλά είχε κάνει κινήσεις προώθησης το 2023. Μεταξύ αυτών ήταν η επιτρεπόμενη ευλογία ιερέων σε ομόφυλα ζευγάρια, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από συντηρητικούς Καθολικούς, κυρίως στην Αφρική.

Το Σάββατο, μέλη της LGBTQ+ κοινότητας πέρασαν από την Ιερή Πύλη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, σε μια πομπή που συμβολίζει τη συμφιλίωση. Η πόρτα αυτή ανοίγει μόνο μία φορά κάθε 25 χρόνια, για να σηματοδοτήσει τα Ιωβηλαία της Ρωμαϊκής Καθολικής Εκκλησίας.

Όπως δήλωσε ο Francis DeBernardo, διευθυντής του New Ways Ministry, που υποστηρίζει τα LGBTQ+ άτομα μέσα στην Καθολική Εκκλησία: «Δεν παρελαύνουν μόνο για να δείξουν ότι είναι μέρος της Εκκλησίας, αλλά οι επίσημοι θεσμοί της Εκκλησίας τους υποδέχονται και τους βοηθούν να πουν τις ιστορίες τους».

Φέτος, αναμένεται η παρουσία περίπου 32 εκατομμυρίων προσκυνητών για τους εορτασμούς του Ιωβηλαίου.

Με πληροφορίες από BBC