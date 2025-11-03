Ρώμη: Μερική κατάρρευση μεσαιωνικού πύργου - Ένας τραυματίας

Μεσαιωνικός πύργος στο κέντρο της Ρώμης, κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά, κατέρρευσε μερικώς τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, τραυματίζοντας σοβαρά έναν εργάτη και παγιδεύοντας έναν ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Εκατοντάδες τουρίστες παρακολούθησαν τη δραματική επιχείρηση διάσωσης των εργατών. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον εργάτη που είχε παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε νέα, μερική κατάρρευση τμήματος του πύργου, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης και αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να υποχωρήσουν άμεσα.

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome



Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome.



Rescuers are searching the rubble for possible victims.

The 13th-century architectural monument was… pic.twitter.com/M8kCdOmXAM — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025

Ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών, Λούκα Κάρι, επιβεβαίωσε ότι ο ένας εργάτης παρέμενε εγκλωβισμένος για ώρες μετά την αρχική κατάρρευση. Πρόσθεσε πως ο δεύτερος εργάτης, που απεγκλωβίστηκε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ακόμη τρεις εργάτες διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Υπάλληλος σε κοντινό κατάστημα εστίασης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές:

«Δούλευα όταν άκουσα δύο δυνατούς θορύβους, ο ένας μετά τον άλλον. Ύστερα είδα τον πύργο να γέρνει και να καταρρέει», είπε η 27χρονη, την ώρα που στο βάθος συνέβαινε ακόμα μία μερική κατάρρευση.

Dramatic scenes in Rome as mediaeval landmark Torre di Conti partially collapses.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 3, 2025

Shock in Rome as section of mediaeval landmark Torre di Conti collapses

pic.twitter.com/snGEnQN0L5 — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 3, 2025

Τέσσερις πυροσβέστες προσέγγισαν το παράθυρο του πρώτου ορόφου του πύργου με δύο κινητές σκάλες, αλλά απομακρύνθηκαν γρήγορα όταν άρχισε να αναδύεται το σύννεφο σκόνης. Στη συνέχεια, οι Αρχές χρησιμοποίησαν drone για να ελέγξουν την κατάσταση του εγκλωβισμένου εργάτη.

Ο πύργος Torre dei Conti χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ ως κατοικία της οικογένειάς του. Είχε υποστεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό του 1349 και μερικές καταρρεύσεις τον 17ο αιώνα.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, και ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, έσπευσαν στο σημείο, αλλά αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.