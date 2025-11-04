Ρώμη: Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμητων

Η εισαγγελία της Ρώμης άνοιξε επίσημη έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία ύστερα από τον τραγικό θάνατο του 66χρονου εργάτη Οκτάι Στρόιτσι από τη Ρουμανία, ο οποίος κατέληξε λίγα λεπτά αφότου ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του ιστορικού Πύργου των Κόμητων.

Ο άνδρας παρέμενε εγκλωβισμένος για περισσότερες από έντεκα ώρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου, επικοινωνώντας καθ’ όλη τη διάρκεια με τα σωστικά συνεργεία. «Βιαστείτε, δεν θα αντέξω για πολύ ακόμη», φέρεται να είπε στους διασώστες λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, που εισήλθαν στον πύργο παρά τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, ο Στρόιτσι υπέστη καρδιακή ανακοπή λίγο μετά τον απεγκλωβισμό του.

Ο γιατρός που βρισκόταν επί τόπου ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέσα στο ασθενοφόρο, ενώ στο νοσοκομείο Umberto Primo οι γιατροί επιχείρησαν επί μία ώρα να τον επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πάνω από 140 άνδρες της ιταλικής πυροσβεστικής, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για να αποτρέψουν νέα θραύσματα από το να καταρρεύσουν στα σημεία που επιχειρούσαν. Οι αρχές εξετάζουν τώρα εάν υπήρξαν παραλείψεις ασφάλειας ή κατασκευαστικά σφάλματα που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και μέλη της ιταλικής κυβέρνησης εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του εργάτη, χαρακτηρίζοντας τον Στρόιτσι «θύμα του καθήκοντος» και ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.