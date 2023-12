Ράπερ ανέβασε στη σκηνή γυναίκα και την πέταξε κάτω

Αντιδράσεις προκλήθηκαν για τον ράπερ Blueface μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο οποίο φαίνεται να προσκαλεί θαυμάστριά του στη σκηνή και μετά να τη σπρώχνει για να πέσει.

Το περιστατικό έγινε σε live εμφάνισή του σε κλαμπ στη Γιούτα. Κάποια στιγμή, ο ράπερ άρχισε να φωνάζει ότι κάποιος πέταξε πάγο στη σκηνή, κατηγορώντας μια γυναίκα για αυτό. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι δεν πέταξε τίποτα, αλλά δέχτηκε την πρόκλησή του να ανέβει στη σκηνή.

Τότε, εκείνος της άπλωσε το χέρι για να ανέβει και στη συνέχεια την πέταξε στο πάτωμα. Μάλιστα, σε άλλα βίντεο φαίνεται πως προσπάθησε να χτυπήσει και άτομα του πλήθους, χωρίς αποτέλεσμα. Η γυναίκα από το πλήθος, όταν βρέθηκε στη σκηνή, φάνηκε να προσπαθεί να πει ξανά ότι δεν πέταξε τίποτα πριν δεχτεί επίθεση.

Ο Blueface δεν είναι βέβαια «πρωτάρης» στις διαδικτυακές διαμάχες, καθώς πρόσφατα ανάρτησε φωτογραφία με τα γεννητικά όργανα του μικρού του γιου. Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Χρήστες των social media ζητούν να αντιμετωπίσει ο ράπερ νομικές συνέπειες για τις πράξεις του για όλα αυτά που έχει διαπράξει τόσους μήνες.

Blueface invited a white woman on stage at a concert and then assaulted her pic.twitter.com/ZCLOZ69go5

Blueface had a fan come on stage and then had his baby mother Jaidyn Alexis fight her 😳 pic.twitter.com/JaMTdn69W2