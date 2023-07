Πυροβολισμοί στο Τέξας: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Φορτ Γουέρθ του Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα που επικαλούνται πληροφορίες της τοπικής αστυνομίας, από την επίθεση στο Τέξας έχασαν τη ζωή τους μέχρι τώρα τρεις άνθρωποι ενώ άλλοι οκτώ έχουν τραυματιστεί.

Το ένα θύμα σκοτώθηκε επί τόπου και άλλοι δύο υπέκυψαν στο νοσοκομείο. Δέκα από τα θύματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, είναι ενήλικες και το ένα ανήλικο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αιτία της ένοπλης επίθεσης παραμένει άγνωστη ενώ την ώρα του συμβάντος μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο πάρκινγκ.

3 dead after shooting at Fourth of July weekend festival in Texas https://t.co/SvSiAACDzl pic.twitter.com/I5p7Sp4eOp