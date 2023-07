Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη - Αναφορές για «πολλά θύματα»

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά για πυροβολισμούς στη Βαλτιμόρη. Υπάρχουν αναφορές για «πολλά θύματα», αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα η κατάσταση στο σημείο.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, πληροφορίες της οποίας επικαλείται το CNN, αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο των «μαζικών πυροβολισμών».

Δεν υπάρχει εικόνα για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ούτε για την κατάστασή τους. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ η αστυνομία αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου σε λίγη ώρα.

#BREAKING 30 injured, 4 Dead in a mass shooting in Brooklyn neighborhood of Baltimore, Maryland



Shooting happened at what police described as "Community gathering" shortly before 1am.



Video via Citizenapp pic.twitter.com/Qb8aIkQgwx