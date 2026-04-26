Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Ο δράστης δεν συναργάζεται με τους ανακριτές»

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ ερευνάται ακόμη το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να ήταν στόχος του δράστη

The LiFO team
The LiFO team
Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Ο δράστης δεν συναργάζεται με τους ανακριτές» Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι εκτιμά πως ο δράστης της επίθεσης στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του Δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, είχε ως στόχο στελέχη της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «εξακολουθεί να διερευνάται» αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν συγκεκριμένα στόχος.

Ο Μπλανς τόνισε ότι η έρευνα βρίσκεται «σε πολύ πρώιμο στάδιο» και ανέφερε πως οι αρχές εξετάζουν περισσότερα στοιχεία για τον δράστη, μεταξύ των οποίων «ορισμένα γραπτά», ενώ συνομιλούν και με άτομα που τον γνώριζαν.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης δεν συνεργάζεται με τους ερευνητές.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Ο δράστης δεν συναργάζεται με τους ανακριτές» Facebook Twitter
Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς/Φωτογραφία: EPA

«Το κράτησα λίγο γενικό, γιατί πιστεύουμε ότι στόχος ήταν κυβερνητικά στελέχη», δήλωσε ο Μπλανς σε εκπομπή του NBC News . «Προφανώς, ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέλος της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της, αλλά όσον αφορά συγκεκριμένες απειλές που μπορεί να είχαν διατυπωθεί εκ των προτέρων, συνεχίζουμε να το διερευνούμε ενεργά».

Ο Μπλανς αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τα γραπτά, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται μόλις περίπου 12 ώρες σε εξέλιξη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αρχές εκτιμούν πως ο δράστης ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου και διέμεινε στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «τις τελευταίες μία-δύο ημέρες».

Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο όπλα που είχε στην κατοχή του τα είχε αγοράσει «τα τελευταία χρόνια».

Ποιος είναι ο δράστης

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης της επίθεσης που άνοιξε πυρ μέσα στον χώρο της εκδήλωσης, ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια.

Αρχικά ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο συλληφθείς, μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο καθώς ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου γινόταν η εκδήλωση.

Σχετικά με το περιστατικό, ο 31χρονος φέρεται να κινήθηκε προς σημείο ελέγχου ασφαλείας και να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας πριν ακινητοποιηθεί από τις αρχές.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να είναι δάσκαλος στην Καλιφόρνια, δεν είχε ποινικό μητρώο και δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουάσινγκτον. 

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε πράξη βίας και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα, αδικήματα που επισύρουν βαριές ποινές φυλάκισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / «Η ζημιά έχει γίνει»: Η πετρελαϊκή κρίση έχει αλλάξει οριστικά τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων

Η πετρελαϊκή κρίση μετά τον πόλεμο στο Ιράν επιταχύνει τη στροφή των χωρών από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ να εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα είναι βαθιές και μακροχρόνιες
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Aυστηρή προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ: «Αν συνεχίσετε θα απαντήσουμε»

Το Ιράν τόνισε επίσης ότι διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες για τους αντιπάλους της
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας»

Οι πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
 
 