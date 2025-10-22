ΔΙΕΘΝΗ
Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας – Ένας τραυματίας στο Βελιγράδι

Λίγο αργότερα ξέσπασε φωτιά στο εσωτερικό σκηνής που είχε στηεθέι έξω από το κτίριο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που ανάρτησε το δίκτυο NOVA, του οποίου η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε από το Reuters, δείχνει οπλισμένους φρουρούς να πλησιάζουν μια μεγάλη σκηνή έξω από το κοινοβούλιο, μία από τις πολλές που είχαν στηθεί φέτος από υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς ως αντίδραση στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Λίγο αργότερα ακούγονται μερικοί πυροβολισμοί και φαίνεται να ξεσπά φωτιά στο εσωτερικό της σκηνής. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος άνοιξε πυρ ούτε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Η αστυνομία του Βελιγραδίου δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο, ωστόσο το δίκτυο NOVA ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ το τηλεοπτικό κανάλι N1 μετέδωσε πως ένας άνδρας 57 ετών τραυματίστηκε από σφαίρα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φαίνεται ένας άνδρας ξαπλωμένος στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, περιστοιχισμένος από αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του επεισοδίου ή για τυχόν συλλήψεις. Οι σκηνές παραμένουν στο προαύλιο του κοινοβουλίου από τις αρχές του έτους, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ υποστηρικτών και επικριτών της κυβέρνησης Βούτσιτς.

Με πληροφορίες από Reuters

