Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Η υποδοχή του 2025

Με φαντασμαγορικό τρόπο, οι μεγαλουπόλεις του κόσμου υποδέχθηκαν το 2025, ενώ οι ευχές για «καλή χρονιά», αντηχούν απ' άκρη σε άκρη του πλανήτη!

Φαντασμαγορικές εκδηλώσεις, μοναδικά τελετουργικά και αμέτρητα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό, τα μεσάνυχτα σε κάθε μεγαλούπολη, η νύχτα έγινε μέρα και το 2025 έγινε πραγματικότητα με κάθε μεγαλοπρέπεια.

H Πρωτοχρονιά στην Times Square της Νέας Υόρκης, όπου το σόου έχει ξεκινήσει από νωρίς:

Στην Ευρώπη, Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο, υποδέχθηκαν το νέο έτος:

Το Λονδίνο υποδέχεται το 2025 / Φωτογραφία: EPA

Παρίσι / Φωτογραφία: EPA

Βερολίνο / Φωτογραφία: EPA

Εντυπωσιακό σόου -όπως πάντα- στο Ντουμπάι:

Οι εικόνες της Ακρόπολης που υποδέχθηκε το 2025, επίσης κάνουν τον γύρο του κόσμου:

Κιριμπάτι

Όπως κάθε χρόνο, το Κιριμπάτι, ένα σύμπλεγμα νησιών στων Ειρηνικό ωκεανό, είναι το πρώτο κράτος που καλωσορίζει επίσημα τον καινούριο χρόνο, στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Ya es año nuevo 2025 en Tarawa , Kiribati , Australia pic.twitter.com/5Fdn88W6iL — Dstyle Zaragoza (@DStyleZgz) December 31, 2024

Τα νησιά Κιριμπάτι αποτελούνται από 33 ατόλες που καταλαμβάνουν μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό.

Αυστραλία

Λίγα λεπτά μετά τις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος, το Σίδνεϊ αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Αυστραλίας υποδέχτηκε λαμπερά το 2025, με χιλιάδες πυροτεχνήματα να κοσμούν τον ουρανό.

HAPPY NEW YEAR 2025 AUSTRALIA 🇦🇺 🎆 pic.twitter.com/QN5vtaFGLO — WORLD 2024 🌊 (@W0rld2K24) December 31, 2024

Οι πολίτες υποδέχτηκαν το νέο έτος με ένα θεαματικό σόου με πυροτέχνημα πάνω από τη γέφυρα του λιμανιού αλλά και την διάσημη Όπερα του Σίδνεϊ. H νύχτα «έγινε μέρα» στολίζοντας τον ουρανό με μπλε, μοβ και κόκκινα χρώματα.

HAPPY NEW YEAR 2025 AUSTRALIA pic.twitter.com/YnrdlsSG5s — VIEW PORN (@viewsoff_) December 31, 2024

Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Το νέο έτος έφτασε στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα την ίδια στιγμή.

Στην Ιαπωνία, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο ναό Tokudai-ji του Τόκιο για να συμμετάσχει στο χτύπημα των καμπανών που σηματοδοτεί την έναρξη του νέου έτους.

Monks participate in the annual tradition of ringing the bell for New Year while chanting the Amida Buddha sutra at the 13th century Chion-in Temple in Japan.

pic.twitter.com/cTCDoLKoG4 — mhisa with an H (@mhisamaya) December 31, 2024

HAPPY NEW YEAR 2025 JAPAN pic.twitter.com/Ji8AiZ5VIp — Aesthetics (@aestheticspost_) December 31, 2024

Ωστόσο, στη Νότια Κορέα, οι εορτασμοί για το νέο έτος θα είναι φέτος «υποτονικοί», καθώς η χώρα ακόμη πενθεί τον θάνατο 179 ανθρώπων κατά τη συντριβή ενός Boeing 737 της Jeju Air στις 29 Δεκεμβρίου.

Seoul, South Korea rang in the new year with more subdued celebrations following the Jeju Air plane crash. pic.twitter.com/OFC1NzNo7H — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) December 31, 2024

Ως αποτέλεσμα, η μητροπολιτική κυβέρνηση της Σεούλ ανακοίνωσε ότι η ετήσια παράσταση με τις καμπάνες θα γίνει χωρίς παραστάσεις.

Κινα

Ίσως το πιο εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων να σημειώθηκε στην Κίνα, η οποία επιστράτευσε και drones για να δημιουργήσει έναν τεράστιο δράκο που μοιάζει να αιωρείται στον ουρανό.

China celebrating the new year with this insane fireworks display🔥 pic.twitter.com/BUwEiWhz7D — vids that go hard (@vidsthatgohard) December 31, 2024

Ωστόσο, οι εορτασμοί για το νέο έτος είχαν και πολιτικό χαρακτήρα.

Στις δηλώσεις του προς το έθνος, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε ότι η οικονομία βρίσκεται σε «ανοδική τροχιά» και απηύθυνε προειδοποίηση προς τις, κατά την άποψη του Πεκίνου, φιλοδημοκρατικές δυνάμεις στην αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν.

Xώρες της νοτιοανατολικής Ασίας,

Το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες καλωσόρισαν το νέο έτος κάνοντας για λίγο τη νύχτα μέρα, εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυροτεχνήματα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το θέαμα στο λιμάνι του Χονγκ Κονγκ.

New Year Celebrations in Singapore 🇸🇬 pic.twitter.com/F2tmhxz6Ow — Amazing eyes (@Amazingeye55) December 31, 2024

Οι χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας είδαν χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν εντυπωσιακές επιδείξεις πυροτεχνημάτων.

🇵🇭2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ | AHORA - AÑO NUEVO 2025: Manila, Filipinas, recibe el nuevo año. pic.twitter.com/asE9BJxmWD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2024

Στο Μπαλί της Ινδονησίας, χορευτές έδωσαν παράσταση κατά τη διάρκεια μιας πρωτοχρονιάτικης γιορτής για να καλωσορίσουν τον ήλιο του 2025 και να απελευθερώσουν τον ήλιο του 2024.

Greetings from Jakarta! The EU Delegation wishes everyone all across Indonesia and beyond a very Happy New Year! Selamat Tahun Baru 2025 🎉 pic.twitter.com/rxyJnoZivQ — EU in Indonesia (@uni_eropa) December 31, 2024

Στην Ταϊλάνδη, οι άνθρωποι προσέφεραν προσευχές για να σηματοδοτήσουν το νέο έτος κατά τη διάρκεια μιας βουδιστικής τελετής, η οποία πιστεύεται ότι φέρνει καλή τύχη και ευλογίες για το επόμενο έτος.

The New Year's prayer event at Sanam Luang is a major ceremony of great significance. Besides making merit, it's also an occasion where Buddhists come together to create peace and bring blessings to the nation. (Photos by Pattarayoot Phukpol) #newyear2025 #bangkok #thailand pic.twitter.com/baBeBRN6uz — Khaosod English (@KhaosodEnglish) December 31, 2024

Ινδία

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν και τον ουρανό σε πολλές πόλεις της Ινδίας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

HAPPY NEW YEAR 2025 INDIA 🇮🇳🎆 pic.twitter.com/cY1Fems77q — WORLD 2024 🌊 (@W0rld2K24) December 31, 2024

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες τόσο μεγάλου μεγέθους, στην Ινδία υπάρχει μόνο μία ζώνη ώρας.

HAPPY NEW YEAR 2025 INDIA pic.twitter.com/XOM65oChwA — VIEW PORN (@viewsoff_) December 31, 2024

Έτσι, ενώ κάποιοι Ινδοί γιόρτασαν με φόντο τα πυροτεχνήματα στον νυχτερινό ουρανό, άλλοι απολάμβαναν το τελευταίο ηλιοβασίλεμα του έτους.

Ντουμπάι

Η χώρα της μέσης ανατολής γιόρτασε το νέο έτος με την εκτόξευση 15.600 πυροτεχνημάτων από το ψηλότερο κτίριο του κόσμου - το Burj Khalifa.