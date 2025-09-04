ΔΙΕΘΝΗ
Έφοδος σε κατάστημα με κούκλες Labubu στη Βιέννη για φοροδιαφυγή και παρατυπίες

Μόνο τον Αύγουστο οι πωλήσεις έφτασαν περίπου τις 43.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθούν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Φωτ: EPA, αρχείου
Οι αυστριακές τελωνειακές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε pop-up κατάστημα με τις δημοφιλείς κινεζικές κούκλες Labubu στο κέντρο της Βιέννης, βρίσκοντας σωρεία παραβάσεων.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, το κατάστημα δεν εξέδιδε αποδείξεις στους πελάτες και η ταμειακή μηχανή δεν είχε συνδεθεί με το ηλεκτρονικό σύστημα της εφορίας. Μόνο τον Αύγουστο οι πωλήσεις έφτασαν περίπου τις 43.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθούν. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο το κατάστημα να διέθετε απομιμήσεις των κούκλων, γνωστών και ως «Lafufus».

Η οικονομική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις έρευνες, ενώ η έφοδος έγινε έπειτα από καταγγελία της αρμόδιας αρχής αγοράς.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο υπάλληλος που εντοπίστηκε στο κατάστημα ήταν υπήκοος Πακιστάν χωρίς ισχύουσα άδεια εργασίας, όπως απαιτείται από τον νόμο για την απασχόληση αλλοδαπών. Είχε δηλωθεί ως μερικώς απασχολούμενος, αλλά ο υπεύθυνος του καταστήματος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει στοιχεία για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων.

Μετά από σειρά καταγγελιών, η περιφερειακή διοίκηση επέβαλε πρόστιμα ύψους περίπου 5.000 ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται περαιτέρω φορολογικές έρευνες. Για τις παραβάσεις που σχετίζονται με την ταμειακή μηχανή, το κατάστημα κινδυνεύει με πρόστιμα έως 15.000 ευρώ.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη φοροδιαφυγή, είτε πρόκειται για μεγάλες είτε για μικρές υποθέσεις», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μάρκους Μάρτερμπάουερ.

Το φαινόμενο Labubu

Οι μικρές κούκλες με το «σατανικό» χαμόγελο έχουν κατακτήσει τα social media και έχουν εκτοξεύσει την Pop Mart International Group, την κινεζική εταιρεία που τις παράγει, στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιών.

Η εταιρεία πούλησε τις κούκλες με το μοντέλο «blind box», όπου ο αγοραστής δεν γνωρίζει ποια εκδοχή θα του τύχει. Η τακτική δημιούργησε τεράστια ζήτηση, με τις νέες σειρές να εξαντλούνται σε λίγες ώρες και τις τιμές στη δευτερογενή αγορά να εκτοξεύονται.

Στα καταστήματα κοστίζουν από 15 έως 36 ευρώ, αλλά σπανιότερες εκδόσεις φτάνουν σε αστρονομικά ποσά. Μία ανθρώπινου μεγέθους Labubu πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Πεκίνο έναντι 150.000 δολαρίων (128.700 ευρώ).

Η «τρέλα» των συλλεκτών εκτόξευσε την περιουσία του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Pop Mart, Γουάνγκ Νινγκ, στα 26,2 δισ. δολάρια (22,5 δισ. ευρώ) φέτος. Πρόκειται για αύξηση 243% σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

