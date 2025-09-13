ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» Facebook Twitter
0

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ προκαλεί σοβαρή κρίση στις σχέσεις του με τα κράτη του Περσικού Κόλπου, χώρες που μέχρι πριν λίγα χρόνια αποτελούσαν το «κλειδί» για τη διπλωματική του αποδοχή στη Μέση Ανατολή.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε σε ήσυχη διπλωματική συνοικία της Ντόχα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο στελεχών της Χαμάς αλλά και ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Ισραήλ να βασίζεται στη στρατιωτική ισχύ ακόμα και με τίμημα τις διπλωματικές του σχέσεις.

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ καταδίκασαν έντονα την επίθεση, μιλώντας για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ έσπευσε στην Ντόχα, ενώ και ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναμενόταν να ταξιδέψει στο Κατάρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επέκρινε το χτύπημα επειδή έγινε στο Κατάρ, δεσμεύτηκε ότι δεν θα επαναληφθεί, αλλά ταυτόχρονα χαιρέτισε τη «στοχοποίηση τρομοκρατών της Χαμάς» ως θεμιτό στόχο.

Η επίθεση έρχεται να παγώσει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη διαδικασία εξομάλυνσης σχέσεων Ισραήλ–αραβικών χωρών, που είχε ξεκινήσει με τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Οι φιλοδοξίες για μια νέα εποχή συνεργασίας στη Μέση Ανατολή δείχνουν να υποχωρούν μπροστά στον φόβο ότι το Ισραήλ λειτουργεί πλέον ως μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική δύναμη.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κυβερνήσεις του Κόλπου ανησυχούν όχι μόνο για την περιφερειακή αστάθεια αλλά και για την πίεση από τις κοινωνίες τους, που παραμένουν έντονα φιλοπαλαιστινιακές.

Η Ντόχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα «παγώσει» τον ρόλο της ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ–Χαμάς, ενώ οι Σαουδάραβες σκοπεύουν να πιέσουν την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι τα αμερικανικά σχέδια για «ειρήνη μέσω περιφερειακής ενσωμάτωσης» κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Διεθνείς αντιδράσεις και φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Διεθνή / Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Το εμιράτο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Διεθνή / «Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Ο διορισμός της Σουσίλα Κάρκι ήταν απαίτηση των φοιτητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την απαγόρευση των social media.
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Απαγόρευσαν σε γυναίκα να ταΐζει εκατοντάδες περιστέρια που είχαν κατακλύσει μία πολυκατοικία

Διεθνή / Ιταλία: Απαγόρευσαν σε γυναίκα να ταΐζει περιστέρια γιατί είχαν κατακλύσει ολόκληρη πολυκατοικία

Η απαγόρευση επιβλήθηκε μετά από την οργή των ενοίκων της πολυκατοικίας, που όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν ζούσαν μία «κόλαση» από τα φτερά και τα περιττώματα
LIFO NEWSROOM
«Άκουσα φωνές, έλεγχαν το μυαλό μου»: Τι είπε από τη φυλακή ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα

Διεθνή / «Άκουσα φωνές, έλεγχαν το μυαλό μου»: Τι είπε από τη φυλακή ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα

Ο 34χρονος, που έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είχε φυτέψει «υλικά» στον εγκέφαλό του και ότι αυτοί τον «έλεγχαν» τη στιγμή της επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Υποψίες για ρωσική ανάμειξη μετά την τοποθέτηση κεφαλιών γουρουνιών σε τζαμιά του Παρισιού

Διεθνή / Γαλλία: Υποψίες για ρωσική ανάμειξη μετά την τοποθέτηση κεφαλιών γουρουνιών σε τζαμιά του Παρισιού

Οι γαλλικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι επιθέσεις αυτού του τύπου, αν και συμβολικές, αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τις εσωτερικές εντάσεις και να διχάσουν την κοινή γνώμη
LIFO NEWSROOM
 
 