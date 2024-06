Πριγκίπισσα Άννα: Παραμένει για δεύτερη μέρα στο νοσοκομείο - Έχει υποστεί μερική απώλεια μνήμης

Η πριγκίπισσα Άννα νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στο νοσοκομείο «Southmead Hospital» του Μπρίστολ, όπου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής με διάσειση και μικροτραυματισμούς, μετά από ατύχημα που είχε με άλογο στην έπαυλή της «Γκατκόμπ Παρκ» (Gatcombe Park) στο Γκλόστερσαϊρ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η 73χρονη πριγκίπισσα είχε βγει μόνη για περίπατο στο κτήμα της το βράδυ της Κυριακής, όταν ένα από τα άλογά της την χτύπησε με το κεφάλι ή με το πόδι του. Η μοναχοκόρη της βασίλισσας Ελισάβετ είναι δεινή ιππέας, όπως άλλωστε ήταν και η μονάρχης, όμως όταν συνέβη το ατύχημα δεν έκανε ιππασία.

Αν και η Βρετανίδα γαλαζοαίματη έχει τις αισθήσεις της δεν είναι σε θέση να θυμηθεί τι συνέβη εξαιτίας της διάσεισης. Σύμφωνα με την Telegraph, μετά το ατύχημα η αδελφή του βασιλιά Κάρολου έχει υποστεί μερική απώλεια μνήμης ενώ η βασιλική συντάκτρια Σάρλοτ Γκρίφιθς δήλωσε το πρωί της Τρίτης στο τηλεοπτικό δίκτυο GB News πως: «Είναι ανησυχητικό που δεν μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη. Ήταν εντελώς μόνη στο κτήμα. Βρισκόταν στην έπαυλη και είναι γνωστό πως κάνει μόνη νυχτερινούς περιπάτους για να ελέγξει τα άλογά της. Είναι βέβαια κάτι το οποίο κάνει πολύ συχνά, αλλά φοβάμαι να σκεφτώ για πόσο χρονικό διάστημα ήταν εκεί μόνη της. Ελπίζω να μην ήταν εκεί μόνη της και χωρίς τις αισθήσεις της - το πιο πιθανό είναι πως την κλώτσησε άλογο». Η Γκρίφιθς ανέφερε πως η πριγκίπισσα Άννα θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η ιατρική ομάδα που φροντίζει την πριγκίπισσα Άννα θεωρεί πολύ πιθανό οι τραυματισμοί στο κεφάλι να έχουν σχέση με χτύπημα από κεφάλι ή πόδι αλόγου ενώ την Δευτέρα εκπρόσωπος των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ δήλωσε πως η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Όταν συνέβη το ατύχημα εντός της έπαυλης βρισκόντουσαν τα δύο παιδιά της αδελφής του μονάρχη, η Ζάρα Τίνταλ και ο Πίτερ Φίλιπς καθώς και ο δεύτερος σύζυγός της, υποναύαρχος Τίμοθι Λώρενς, ο οποίος την συνόδευσε στο νοσοκομείο.

Η πριγκίπισσα Άννα όταν γεννήθηκε ήταν δεύτερη στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου μετά τον μεγαλύτερο αδερφό της, πρίγκιπα Κάρολο. Τώρα, αν και είναι 13η στη σειρά για το θρόνο της Γηραιάς Αλβιώνας παραμένει ένα από τα πιο σκληρά εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα, μετά την σχεδόν παράλληλη διάγνωση με καρκίνο του μονάρχη και της Κέιτ Μίντλετον, η αδελφή του βασιλιά ανέλαβε να τον εκπροσωπεί σε πολλά από τα δημόσια καθήκοντα. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2024 η μοναχοκόρη της βασίλισσας Ελισάβετ έχει παραστεί σε 172 επίσημες υποχρεώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι έχει εκτελέσει το 31% του συνόλου των βασιλικών εμφανίσεων για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

