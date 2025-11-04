ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το πάρτι για να γιορτάσουν την πρόωρη μετακόμιση στο νέο τους σπίτι

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετακόμισαν νωρίτερα από το προγραμματισμένο στο παντοτινό τους σπίτι στο Forest Lodge

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το πάρτι για να γιορτάσουν την πρόωρη μετακόμιση στο νέο τους σπίτι Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
0

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μετακόμισαν και επίσημα στο «παντιτινό» τους σπίτι, στο Forest Lodge.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τα τρία τους παιδιά, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Telegraph» μετακόμισαν κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και τώρα προσαρμόζονται στο νέο τους περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, το ζευγάρι επρόκειτο να μετακομίσει στο Forest Lodge πριν τα Χριστούγεννα, ωστόσο όλα έγιναν νωρίτερα.

Για τον λόγο αυτό, διοργάνωσαν πάρτι σε παμπ, προκειμένου να ευχαριστήσουν την ομάδα που τους βοήθησε να μετακομίσουν νωρίτερα στο νέο τους σπίτι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, γιόρτασαν τη μετακόμισή τους με μια βραδινή εκδήλωση στο «The York Club» την Παρασκευή. «Το ζευγάρι ήθελε πολύ ευγενικά να πει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για να τους βοηθήσουν», ανέφερε πηγή στη Daily Mail.

Σέρβιραν οι ίδιοι ποτά και φαγητό στους καλεσμένους, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους εργάτες και το προσωπικό που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μετακόμιση νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Αρχικά, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ σχεδίαζαν να φύγουν από το Adelaide Cottage λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όμως το χρονοδιάγραμμα επισπεύστηκε. Το Forest Lodge περιγράφεται ως το «παντοτινό» σπίτι της οικογένειας, όπου σκοπεύουν να παραμείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στο σχολείο

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στο σχολείο

Όταν απαιτείται επώνυμο υπάρχει μια βασιλική παράδοση τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον τίτλο των γονιών τους, ωστόσο τα επώνυμα είναι κάπως περίπλοκα μέσα στη βρετανική βασιλική οικογένεια
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς

Το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), γνωστό και ως «κουπόνια τροφίμων», αποτελεί τη βασική γραμμή στήριξης για νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 1.632 δολαρίων μηνιαίως για ένα άτομο ή 2.215 δολαρίων για ένα ζευγάρι
LIFO NEWSROOM
Air India: Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, αλλά υποφέρω, δηλώνει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

Διεθνή / Air India: Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, αλλά υποφέρω, δηλώνει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

«Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, δεν μιλάω με τη γυναίκα ή το παιδί μου. Θέλω απλώς να είμαι μόνος στο σπίτι», είπε, μεταξύ άλλων, ο Viswashkumar Ramesh
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Διεθνή / Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο με την σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Η Yifat Tomer-Yerushalmi συνελήφθη για κατάχρηση εξουσίας, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από δημόσιο λειτουργό, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα του ήταν «δύσκολο» να στηρίξει οικονομικά τη Νέα Υόρκη εάν ο Μαντάνι εκλεγεί δήμαρχος

Διεθνή / Τραμπ για Μαμντάνι: «Εάν έχεις έναν κομμουνιστή να διοικεί τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να πετάς τα λεφτά σου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως δεν είναι οπαδός του βασικού αντιπάλου του Μαμντάνι, «αλλά αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, θα διαλέγω πάντα τον κακό Δημοκρατικό»
LIFO NEWSROOM
Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι και Μπαλντόνι - Δικαστής απέρριψε επίσημα την αγωγή του σκηνοθέτη

Διεθνή / Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι και Μπαλντόνι - Δικαστής απέρριψε επίσημα την αγωγή του σκηνοθέτη

«Όπως λέγαμε από την πρώτη ημέρα, αυτή η αγωγή των 400 εκατομμυρίων ήταν ένα κατασκεύασμα, και το Δικαστήριο το αντιλήφθηκε αμέσως», δήλωσαν οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι
LIFO NEWSROOM
Ζόχραν Μαμντάνι:

Διεθνή / Ζόχραν Μαμντάνι: Ο Μπαράκ Ομπάμα προσφέρθηκε να γίνει «σύμβουλός» του εάν εκλεχθεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσαι την προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι, ο οποίος διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι των δύο αντιπάλων του
LIFO NEWSROOM
 
 