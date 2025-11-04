Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το πάρτι για να γιορτάσουν την πρόωρη μετακόμιση στο νέο τους σπίτι

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μετακόμισαν και επίσημα στο «παντιτινό» τους σπίτι, στο Forest Lodge.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τα τρία τους παιδιά, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Telegraph» μετακόμισαν κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και τώρα προσαρμόζονται στο νέο τους περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, το ζευγάρι επρόκειτο να μετακομίσει στο Forest Lodge πριν τα Χριστούγεννα, ωστόσο όλα έγιναν νωρίτερα.

Για τον λόγο αυτό, διοργάνωσαν πάρτι σε παμπ, προκειμένου να ευχαριστήσουν την ομάδα που τους βοήθησε να μετακομίσουν νωρίτερα στο νέο τους σπίτι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, γιόρτασαν τη μετακόμισή τους με μια βραδινή εκδήλωση στο «The York Club» την Παρασκευή. «Το ζευγάρι ήθελε πολύ ευγενικά να πει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για να τους βοηθήσουν», ανέφερε πηγή στη Daily Mail.

Σέρβιραν οι ίδιοι ποτά και φαγητό στους καλεσμένους, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους εργάτες και το προσωπικό που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μετακόμιση νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Αρχικά, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ σχεδίαζαν να φύγουν από το Adelaide Cottage λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όμως το χρονοδιάγραμμα επισπεύστηκε. Το Forest Lodge περιγράφεται ως το «παντοτινό» σπίτι της οικογένειας, όπου σκοπεύουν να παραμείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Με πληροφορίες από PEOPLE