Ο πρίγκιπας Χάρι καταγγέλλει: «Επινοημένες ιστορίες για να σαμποτάρουν τη συμφιλίωση με τον Κάρολο»

Ο πρίγκιπας Χάρι άφησε αιχμές ότι υπάρχουν κύκλοι που επιδιώκουν να «σαμποτάρουν» τη διαδικασία συμφιλίωσης με τον βασιλιά Κάρολο, αντιδρώντας σε δημοσιεύματα που εκπρόσωπός του χαρακτήρισε «επινοημένα».

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Χάρι συναντήθηκε με τον πατέρα του στο Clarence House του Λονδίνου, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν «επίσημη» και «ψυχρή», υποστηρίζοντας ότι ο Χάρι σχολίασε πως αισθάνθηκε περιcσσότερο σαν «επίσημος επισκέπτης» παρά σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Πηγές κοντά στον δούκα διέψευσαν την αναφορά αυτή, ενώ εκπρόσωπός του τόνισε ότι οι σχετικές φράσεις είναι «καθαρή επινόηση, προερχόμενη — μπορεί κανείς να υποθέσει — από κύκλους που θέλουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε προσέγγιση μεταξύ πατέρα και γιου».

Ο εκπρόσωπος διόρθωσε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τα δώρα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. Ενώ η Sun έγραψε ότι ο Χάρι πρόσφερε στον βασιλιά φωτογραφία της οικογένειας Σάσεξ, το γραφείο του διευκρίνισε ότι όντως υπήρξε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία, αλλά δεν απεικόνιζε τον Χάρι και τη Μέγκαν.

Πρίγκιπας Χάρι: «Θα ήθελα μια συμφιλίωση»

Η ιδιωτική συνάντηση, που διήρκεσε 54 λεπτά και περιλάμβανε τσάι, πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τη δήλωση του Χάρι στο BBC ότι θα «ήθελε μια συμφιλίωση» με την οικογένειά του.

Μετά τη συνάντηση, ο Χάρι συμμετείχε σε εκδήλωση για τους Invictus Games στο Λονδίνο. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την υγεία του Καρόλου, απάντησε: «Είναι πολύ καλά, ευχαριστώ».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Χάρι με τον Κάρολο είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2024, λίγο μετά τη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά. Από τότε, οι επαφές τους ήταν ελάχιστες.

Ο Χάρι ζει με τη Μέγκαν και τα δύο τους παιδιά, Άρτσι και Λίλιμπετ, στην Καλιφόρνια. Ο Κάρολος έχει να συναντήσει τα εγγόνια του από τον Ιούνιο του 2022, στην επέτειο πλατινένιου ιωβηλαίου της Ελισάβετ.

Με πληροφορίες από Guardian