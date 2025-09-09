Πρίγκιπας Χάρι: Επέστρεψε στο Λονδίνο εν μέσω φημών για επανένωση, αλλά ο βασιλιάς Κάρολος λείπει

Την ώρα που ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία για μια εβδομάδα, ο βασιλιάς Κάρολος δεν είναι εκεί.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος, ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το παλάτι ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο. Έπειτα η ελπίδα για επαναπροσέγγιση με τον πατέρα του αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, όταν εκπρόσωποι του ίδιου και του βασιλιά Κάρολου συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο.

Τώρα, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2025, προκειμένου να τιμήσει την επέτειο του θανάτου της γιαγιάς του και να παρευρεθεί σε διάφορες εκδηλώσεις, ωστόσο ο βασιλιάς Κάρολος είναι στη Σκωτία. Ο Βρετανός μονάρχης η βασίλισσα Καμίλα, περνούν την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της μητέρας του καθώς και την Ημέρα Διαδοχής, στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Το κάστρο ήταν το μέρος όπου πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ το 2022. Η ημέρα αυτή αποτελεί πλέον και την επέτειο της Διαδοχής, καθώς ο Κάρολος έγινε επισήμως βασιλιάς τη στιγμή του θανάτου της μητέρας του, παρότι η στέψη του πραγματοποιήθηκε αργότερα, στις 6 Μαΐου του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι επιβεβαίωσε επίσης ότι απέτινε και ο ίδιος φόρο τιμής στη γιαγιά του, επισκεπτόμενος τον τάφο της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, όπου άφησε στεφάνι με λουλούδια.

Αν και παραμένει αποξενωμένος από τον πατέρα του και τον αδελφό του, από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετέφερε την οικογένειά του στην Καλιφόρνια, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενδείξεις ότι η σχέση του με τον βασιλιά Κάρολο αρχίζει να βελτιώνεται, με κάποιους να εικάζουν ότι ίσως συναντηθούν κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία.

Παράλληλα, η σχέση του με τον αδελφό του παραμένει πιο ψυχρή. Δεν αναμένεται να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βρετανία, καθώς τα προγράμματά τους είναι ασύμβατα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

