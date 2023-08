Πραξικόπημα στον Νίγηρα: Έκλεισε ο εναέριος χώρος - «Υπάρχει απειλή στρατιωτικής επέμβασης»

Κλειστός από εχθές είναι ο εναέριος χώρος του Νίγηρα μετά από εντολή της πραξικοπηματικής κυβέρνησης η οποία επικαλείται «απειλή στρατιωτικής επέμβασης»

«Μπροστά στην απειλή επέμβασης που συγκεκριμενοποιείται από γειτονικές χώρες, ο εναέριος χώρος του Νίγηρα κλείνει από σήμερα [...] μέχρι νεοτέρας», ανέφερε ανακοίνωση της στρατιωτικής χούντας διαμηνύοντας πως «οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης του εναέριου χώρου» θα συναντήσει «ενεργητική και ακαριαία αντίδραση».

Η απόφαση για το κλείσιμο του εναέριου χώρου έγινε προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που απηύθυνε την 30ή Ιουλίου η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά) στους πραξικοπηματίες, αξιώνοντας να αποκαταστήσουν στα καθήκοντά του τον πρόεδρο Μπαζούμ και απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση.

Η CEDEAO και δυτικές κυβερνήσεις απαιτούν την επάνοδο στη συνταγματική τάξη και την απελευθέρωση του προέδρου Μπαζούμ, που παραμένει κρατούμενος.

Από την πλευρά του, το Εθνικό Συμβούλιο για τη Σωτηρία της Πατρίδας (ΕΣΣΠ, η χούντα) ανέφερε πως κατέγραψε ότι έχει γίνει «προκαταρκτική ανάπτυξη» στρατευμάτων στο πλαίσιο «της προετοιμασίας της επέμβασης» σε «δυο χώρες της κεντρικής Αφρικής», χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιες. Ωστόσο, προειδοποίησε πως «κάθε κράτος που εμπλέκεται» στην προετοιμασία της επέμβασης θα θεωρεί «εμπόλεμο μέρος».

Χθες το απόγευμα, κάπου 30.000 οπαδοί των πραξικοπηματιών, πολλοί από τους οποίους ανέμιζαν σημαίες του Νίγηρα, της Μπουρκίνα Φάσο και της Ρωσίας, συμμετείχαν σε συγκέντρωση στην πρωτεύουσα Νιαμέι.

«Κάτω η Γαλλία! Σήμερα είναι η ημέρα της αληθινής ανεξαρτησίας μας!», έλεγε νεαρός, ενώ το πλήθος γύρω του επαναλάμβανε «κάτω η Γαλλία! Κάτω η CEDEAO!».

Μέλη του ΕΣΣΠ κατέφθασαν θριαμβευτικά με οχηματοπομπή αποτελούμενη από ανοικτά ημιφορτηγά, επευφημούμενοι και πλαισιωμένοι από πλήθος ανθρώπων.

Ο στρατηγός Μοαμέντ Τουμπά, τρίτος τη τάξει στο ΕΣΣΠ, πήρε τον λόγο για να καταγγείλει αυτούς που έχουν «κρυφτεί στο σκοτάδι» και «απεργάζονται την υπονόμευση» της «πορείας του Νίγηρα προς εμπρός». «Γνωρίζουμε το μακιαβελικό τους σχέδιο», είπε.

