Πράγα: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια από το 2026

Η απόφαση ήρθε έπειτα από παράπονα κατοίκων για πατίνια που προκαλούσαν χάος στους δρόμους ή εγκαταλείπονταν άναρχα στα πεζοδρόμια

Ηλεκτρικά πατίνια στην Πράγα / Φωτ: Pixabay
Από τον Ιανουάριο του 2026, η Πράγα θα απαγορεύσει πλήρως την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών, μετά τις αυξανόμενες καταγγελίες για χάος στα πεζοδρόμια και τα πάρκα της πόλης.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα νέους κανονισμούς για τα μέσα κοινόχρηστης μετακίνησης στην τσέχικη πρωτεύουσα, όπου ζουν περίπου 1,4 εκατομμύρια κάτοικοι και την οποία επισκέφθηκαν περισσότεροι από 8 εκατομμύρια τουρίστες το 2024.

Αν και οι νέοι κανόνες καθορίζουν πού μπορούν να σταθμεύουν τα κοινόχρηστα ποδήλατα – ηλεκτρικά ή μη – δεν προβλέπουν κάτι αντίστοιχο για τα ηλεκτρικά πατίνια, γεγονός που οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό τους από το οδικό δίκτυο.

«Το τέλος των ηλεκτρικών πατινιών εγκρίθηκε!» έγραψε στο Χ ο αντιδήμαρχος και επικεφαλής των Μεταφορών, Ζντένεκ Χρζιμπ, στέλεχος του Κόμματος των Πειρατών. «Εισάγουμε σαφείς κανόνες που θα απελευθερώσουν τους δημόσιους χώρους από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πατινιών, τα οποία στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιούνταν περισσότερο ως τουριστική ατραξιόν παρά ως πραγματικό μέσο μετακίνησης — προκαλώντας χάος στους πεζόδρομους».

Η Πράγα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν περιορίσει ή απαγορεύσει τα e-scooters τα τελευταία χρόνια. Το Παρίσι και η Μαδρίτη έχουν επιβάλει πλήρη απαγόρευση, ενώ στην Ιταλία απαιτείται υποχρεωτικά κράνος και ασφάλιση. Στη Φινλανδία, η χρήση απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της πόλης, η απόφαση στηρίχθηκε σε συνεχή παράπονα κατοίκων για πατίνια που κινούνται επικίνδυνα σε πεζοδρόμια και πάρκα ή που εγκαταλείπονται άναρχα, εμποδίζοντας τη διέλευση πεζών και αυτοκινήτων. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων σε σχέση με τα ποδήλατα.

Ο δήμος επιδιώκει πλέον να ενισχύσει τη χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα οποία θεωρεί ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη επιλογή για τις μετακινήσεις στο ιστορικό κέντρο.

Η εταιρεία Lime, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους e-scooters στην Πράγα, εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση. «Σε πόλεις όπου υπάρχει εποικοδομητικός διάλογος με τις αρχές, τα πατίνια λειτουργούν αποτελεσματικά και εξυπηρετούν τους πολίτες», δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας για την Τσεχία, Βάτσλαβ Πέτρ, στο πρακτορείο ειδήσεων CTK.

Η Lime δεν απάντησε άμεσα σε περαιτέρω ερωτήματα του Guardian. 

Με πληροφορίες από Guardian

