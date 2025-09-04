ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πόσο πιθανό είναι το σενάριο ΔΝΤ για τη Γαλλία;

Η Γαλλία αντιμετωπίζει ανεξέλεγκτο δημόσιο χρέος και συζητά αν θα χρειαστεί βοήθεια από το ΔΝΤ ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πόσο πιθανό είναι το σενάριο ΔΝΤ για τη Γαλλία; Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Οι Γάλλοι πολιτικοί συζητούν αν η χώρα θα αναγκαστεί να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εάν το κοινοβούλιο συνεχίσει να αντιστέκεται στις μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού και να μειώνει το δημόσιο χρέος.

Τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε αδιέξοδο. Το Παρίσι δεν έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά το δανεισμό του μετά την πανδημία, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος να αυξάνεται με μη βιώσιμο ρυθμό. Επιπλέον, το κόστος άμυνας, ψηφιοποίησης και πράσινης μετάβασης αυξάνεται, ενώ η χώρα ξοδεύει σχεδόν το 15% του ετήσιου ΑΕΠ σε συντάξεις, ποσοστό που θα αυξηθεί καθώς γερνά ο πληθυσμός.

Μια κυβέρνηση σε χρηματοοικονομική δυσκολία συνήθως ζητά δάνειο από το ΔΝΤ όταν οι χρηματαγορές αρνούνται να δανείσουν επειδή δεν πιστεύουν ότι θα αποπληρωθούν ποτέ. Το ΔΝΤ δανείζει υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τα ελλείμματα — συνήθως με πολιτικά επώδυνες αποφάσεις, όπως μεγάλες αυξήσεις φόρων ή περικοπές δημόσιων δαπανών, προκαλώντας βραχυπρόθεσμη ύφεση και μακροπρόθεσμη ανάκαμψη.

Τι είναι το ΔΝΤ;

Το ΔΝΤ είναι ο δανειστής της τελευταίας καταφυγής για χώρες που χρειάζονται ξένο συνάλλαγμα για βασικές εισαγωγές. Ιδρύθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως δίχτυ ασφαλείας για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρηματοδοτούμενο από τις κυριότερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου.

Έχει η Γαλλία δανειστεί ποτέ από το ΔΝΤ;

Όχι. Αν και η Πέμπτη Δημοκρατία είχε οικονομικές κρίσεις — όπως την προσπάθεια του Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν για «καθαρή ρήξη με τον καπιταλισμό» τη δεκαετία του 1980 — η Γαλλία πάντα διόρθωνε την πορεία της πριν χρειαστεί βοήθεια από το ΔΝΤ, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο που ζήτησε έκτακτη στήριξη το 1976.

Γιατί είναι μη βιώσιμα τα οικονομικά της Γαλλίας;

Οι δημόσιες δαπάνες χρηματοδοτούνται μέσω φόρων. Η Γαλλία έχει ήδη το υψηλότερο φορολογικό βάρος στον αναπτυγμένο κόσμο, σχεδόν 44% του ΑΕΠ το 2023, αλλά οι δαπάνες ξεπερνούν τα έσοδα για 50 χρόνια: πλεόνασμα υπήρξε τελευταία φορά το 1974. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2030 το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 130% του ΑΕΠ, διπλάσιο από πριν την οικονομική κρίση του 2008.

Μπορεί η Γαλλία να αποφύγει το ΔΝΤ;

Σχεδόν σίγουρα ναι. Η Γαλλία μπορεί ακόμα να δανειστεί από τις χρηματαγορές, ακόμη και με αυξημένα επιτόκια. Αν χρειαζόταν, η πρώτη γραμμή άμυνας θα ήταν ο Μηχανισμός Σταθερότητας της Ευρωζώνης (ESM) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που μπορούν να προσφέρουν προσωρινή οικονομική στήριξη υπό όρους μεταρρυθμίσεων. Το ΔΝΤ θα ήταν η επιλογή της τελευταίας καταφυγής.

Συνολικά, η Γαλλία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη καμπή στα οικονομικά της, αλλά η εμπλοκή του ΔΝΤ παραμένει ακραίο σενάριο, με πιθανότερη λύση τη στήριξη εντός Ευρωζώνης.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Διεθνή / Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία κινδυνεύει να πέσει στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, με σοσιαλιστές, ακροδεξιούς, Πράσινους και κομμουνιστές να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν κατά, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία
LIFO NEWSROOM
Απειλείται η Ευρώπη από μια νέα οικονομική κρίση;

Οπτική Γωνία / Θ' αντέξει η Ευρώπη την επερχόμενη κρίση στη Γαλλία;

Η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ε.Ε., αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και το ενδεχόμενο οικονομικού εκτροχιασμού. Γιατί υπάρχει φόβος για ντόμινο στις αγορές; Μιλά στη LiFO ο καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο University of Liverpool Κώστας Μήλας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στο σχολείο

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στο σχολείο

Όταν απαιτείται επώνυμο υπάρχει μια βασιλική παράδοση τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον τίτλο των γονιών τους, ωστόσο τα επώνυμα είναι κάπως περίπλοκα μέσα στη βρετανική βασιλική οικογένεια
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: «Πρέπει να ξέρεις καλά τη σύντροφό σου» - Οι πρώτες δηλώσεις του Τράβις Κέλσι μετά τον αρραβώνα

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: «Πρέπει να ξέρεις καλά τη σύντροφό σου» - Οι πρώτες δηλώσεις του Τράβις Κέλσι μετά τον αρραβώνα

«Ήταν η πρώτη φορά που σύστησα την Τέιλορ ως αρραβωνιαστικιά μου σε μερικούς συμπαίκτες» ανέφερε για την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά το γεγονός
LIFO NEWSROOM
Απαγορεύθηκε συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στη Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της υποστήριξης του προς το Ισραήλ

Διεθνή / Απαγορεύθηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στη Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της υποστήριξης του προς το Ισραήλ

Ο 86χρονος καλλιτέχνης, αλγερινοεβραϊκής καταγωγής, έχει υπερασπιστεί κατ’ επανάληψη την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς
LIFO NEWSROOM
Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ

Διεθνή / Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ

Στην απόφαση τονίζεται ότι η κυβέρνηση «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας»
LIFO NEWSROOM
«Απερίσκεπτοι πολιτικοί τροφοδοτούν τη σφαγή παιδιών σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί ο πρόεδρος της UEFA

Διεθνή / «Απερίσκεπτοι πολιτικοί τροφοδοτούν τη σφαγή παιδιών σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί ο πρόεδρος της UEFA

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου υπερασπίστηκε με σθένος το πανό «Stop Killing Children», παρά τις αντιδράσεις από φιλοϊσραηλινές και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες.
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ μπορεί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση - Τι σημαίνει αυτό;

Διεθνή / Ο Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση - Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο του 1976, ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την κρίση του και οφείλει να το κάνει επίσημα μέσω προεδρικού διατάγματος
LIFO NEWSROOM
Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από τον εκτοχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Διεθνή / Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Το Elevador da Glória, που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Bairro Alto, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα της πορτογαλικής πρωτεύουσας
LIFO NEWSROOM
 
 