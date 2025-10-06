ΔΙΕΘΝΗ
Πώς η Ρωσία παρέκαμψε τις κυρώσεις των ΗΠΑ μέσω ενός stablecoin

Το stablecoin A7A5 κατάφερε να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, μεταφέροντας 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Αύγουστο, ενισχύοντας τη νέα ρωσική αυτοκρατορία διασυνοριακών πληρωμών

Μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από τη Ρωσία φαίνεται πως κατάφερε να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, μετακινώντας τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Αύγουστο, όταν ορισμένες από τις οντότητές της μπήκαν στη λίστα κυρώσεων. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τους περιορισμούς των δυτικών προσπαθειών να ελέγξουν τις χρηματοροές της Ρωσίας.

Περισσότερο από το 80% του A7A5, ενός stablecoin που βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυσσόμενης αυτοκρατορίας διασυνοριακών πληρωμών της Ρωσίας, καταστράφηκε και αναδημιουργήθηκε γρήγορα για να απαλλαγεί από τις συνδέσεις με ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που είχε μόλις τεθεί υπό κυρώσεις από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανάλυση της Financial Times.

Το A7A5 αποτελεί μέρος του συστήματος A7, ενός διασυνοριακού δικτύου πληρωμών που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που ηγούνται οι ΗΠΑ, από το οποίο οι ρωσικές τράπεζες αποκλείστηκαν μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έθεσαν στη λίστα κυρώσεων το Grinex, ένα ανταλλακτήριο με έδρα την Κιργιζία, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την υποδομή κρυπτονομισμάτων της Ρωσίας. Το Grinex φέρεται ως διάδοχος του Garantex, το οποίο είχε κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές τον Μάρτιο για «χακάρισμα, ransomware, τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών». Το Grinex αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με το Garantex.

Η στρατηγική παράκαμψης κυρώσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της FT, την επόμενη μέρα μετά την κυρώση, οι διαχειριστές του A7A5 διέγραψαν τα περιεχόμενα δύο πορτοφολιών που συνδέονταν με το Grinex και περιείχαν συνολικά 33,8 δισεκατομμύρια tokens αξίας 405 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% των κυκλοφορούντων A7A5.

Τα υπόλοιπα των πορτοφολιών μηδενίστηκαν μέσω μιας εντολής που ονομάζεται «destroyBlackFunds», η οποία χαρακτηρίζει τα tokens ως «dirtyShares». Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν tokens ίσης αξίας σε ένα νέο πορτοφόλι, μεταφέροντας ουσιαστικά τα κεφάλαια και καθαρίζοντας την προέλευσή τους.

Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, καθώς διασπά τη σύνδεση μεταξύ παλιών και νέων λογαριασμών, δυσχεραίνοντας την παρακολούθηση των κεφαλαίων που είχαν τεθεί υπό κυρώσεις. Το νέο πορτοφόλι, με την ονομασία TNpJj, συμμετείχε σε συναλλαγές αξίας 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Αύγουστο.

Η δραστηριότητα του νέου πορτοφολιού ακολουθεί μοτίβα των προηγούμενων: συναλλαγές κατά τις εργάσιμες ώρες της Μόσχας, με μέγιστη δραστηριότητα μεταξύ 10 π.μ. και 12 μ.μ., και σχεδόν καθόλου κινήσεις τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα. Οι πελάτες μπορούν επίσης να αγοράσουν tokens με μετρητά στο «over-the-counter» τμήμα του Grinex στη Μόσχα.

Η δημιουργία του νέου πορτοφολιού δείχνει ότι οι διαχειριστές του A7A5 έχουν αντλήσει διδάγματα από την κατάργηση του Garantex. Τότε, η Tether είχε παγώσει 28 εκατομμύρια δολάρια σε πορτοφόλια που συνδέονταν με το Garantex.

Το A7A5 είναι εγγεγραμμένο στην Κιργιζία, χώρα που η Μόσχα χαρακτηρίζει «φιλική», και εκδίδεται από την εταιρεία Old Vector, η οποία επίσης μπήκε στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ρωσικές αρχές αναγνώρισαν το A7A5 ως επίσημο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, επιτρέποντας σε εξαγωγείς και εισαγωγείς να το χρησιμοποιούν μέσω της πλατφόρμας της Promsvyazbank, η οποία καλύπτει κάθε token με ρούβλι. Η τράπεζα αυτή, υπό δυτικές κυρώσεις, κατέχει επίσης το 49% του δικτύου διασυνοριακών πληρωμών A7, που επεκτείνεται ταχύτατα, περιλαμβανομένης της Αφρικής.

Σύμφωνα με τον Ilan Șor, τον κυρίαρχο μέτοχο και CEO του A7, το δίκτυο έχει μεταφέρει περισσότερα από 86 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 μήνες και αποτελεί πλέον σημαντικό μέρος της ρωσικής αγοράς διασυνοριακών πληρωμών.

Το Κέντρο Πληροφορικής Ανθεκτικότητας (CIR) σημειώνει ότι το A7 αναπτύσσεται ταχύτατα, χρηματοδοτούμενο σε μεγάλο βαθμό από κρατικά ρωσικά δάνεια, και αναμένεται να ενισχύσει την πολιτική σημασία του δικτύου στην υποστήριξη των εξαγωγών της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Financial Times

