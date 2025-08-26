Πώς η Κίνα επηρεάζει τις εκλογές στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα φαίνεται να έχει βρει τρόπους να επηρεάζει τις εκλογές στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, τη Νέα Υόρκη, χωρίς να εμφανίζεται δημόσια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Times, κοινοτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Πεκίνο έχουν επηρεάσει την πορεία πολιτικών καριέρων, υπονομεύοντας υποψηφίους που αμφισβητούν το καθεστώς της χώρας και ενισχύοντας όσους υποστηρίζουν πολιτικές φιλικές προς το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Οι οργανώσεις αυτές, γνωστές ως «hometown associations», συγκεντρώνουν μέλη που κατάγονται από την ίδια πόλη ή επαρχία της Κίνας. Μερικές λειτουργούν εδώ και πάνω από έναν αιώνα, ενώ δεκάδες άλλες εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία. Παρουσιάζονται ως πολιτιστικοί σύλλογοι – διοργανώνουν παρελάσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και υποδέχονται νέους μετανάστες.

Όμως, σύμφωνα με πολιτικούς, πρώην εισαγγελείς και μέλη των ίδιων των ομάδων, πολλές από αυτές έχουν γίνει εργαλεία επιρροής της Κινεζικής Προξενικής Αρχής στη Midtown Manhattan. Ορισμένοι ηγέτες τους έχουν επιχειρήσεις ή οικογενειακές σχέσεις στην Κίνα και φοβούνται τις συνέπειες αν έρθουν σε αντίθεση με τις εντολές του Πεκίνου.

Πίεση σε υποψήφιους και εκλογές - Η μηχανή επιρροής της Κίνας

Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ένας πολιτικός δέχτηκε επιθέσεις στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ. Ένας άλλος έχασε τη θέση του επειδή συμμετείχε σε δεξίωση με την πρόεδρο της Ταϊβάν. Σε κάποιες περιπτώσεις, πράκτορες της Κίνας συνεργάστηκαν με ηγέτες των κοινοτικών οργανώσεων για να στοχεύσουν συγκεκριμένους υποψηφίους.

Αν και μπορεί να φαίνεται μικρή παρέμβαση, η Κίνα βλέπει τη μακροπρόθεσμη αξία: ακόμα και πολιτικοί που δεν έχουν άμεση επιρροή σε διεθνή θέματα μπορούν μελλοντικά να φτάσουν σε εθνικό επίπεδο ή να διεκδικήσουν προεδρία.

Η επιρροή της Κίνας στο εξωτερικό δεν περιορίζεται στη Νέα Υόρκη. Δεκαετίες τώρα έχει παρενοχλήσει εξόριστους στη Γαλλία, δωροδοκήσει ακαδημαϊκούς στη Βρετανία και στοχεύσει πολιτικούς στον Καναδά. Σε ορισμένες χώρες, ακόμη και, φέρεται να έχει δημιουργήσει μυστικά αστυνομικά τμήματα για να εκφοβίζει αντιφρονούντες.

Στη Νέα Υόρκη, που φιλοξενεί περίπου 600.000 άτομα κινεζικής καταγωγής, η επιρροή αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής. Μάλιστα, το 2023 το FBI συνέλαβε ηγέτες της America Changle Association, μιας ομάδας που λειτουργούσε παράνομο «αστυνομικό τμήμα» στο clubhouse της.

Η προξενική αρχή έχει οργανώσει δεκάδες τελετές για να προωθήσει τα πολιτικά της συμφέροντα. Σε βίντεο που ανέβηκαν στο YouTube, φαίνεται ηγεσία κοινοτικών οργανώσεων να δίνει όρκους πίστης στο Πεκίνο και να δεσμεύεται για την «επανένωση» με την Ταϊβάν. Συχνά κρατούνται κινεζικές σημαίες και τραγουδιούνται πατριωτικά τραγούδια, όπως το «My Chinese Heart».

Αυτές οι εκδηλώσεις, ενώ φαίνονται πολιτιστικές, έχουν σαφή πολιτικό στόχο: να κινητοποιήσουν μέλη και να ενισχύσουν υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα της Κίνας.

Πολλές από τις ομάδες αυτές είναι μη κερδοσκοπικές, γεγονός που τις καθιστά νομικά απαγορευμένες να εμπλέκονται σε εκλογικές διαδικασίες. Παρ’ όλα αυτά, σε δεκάδες περιπτώσεις προχώρησαν σε χρηματοδοτήσεις ή δημόσιες υποστηρίξεις υποψηφίων, παραβιάζοντας σαφώς τους περιορισμούς.

Μερικοί πολιτικοί εκμεταλλεύονται τη σχέση αυτή. Υποψήφιοι που κερδίζουν την υποστήριξη των κοινοτικών οργανώσεων συχνά επιστρέφουν χρηματοδότηση ή δημόσιους πόρους πίσω στις κοινότητες, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο επιρροής.

Περιστατικά άμεσης παρέμβασης της Κίνας

Υπήρξαν και πιο ακραία παραδείγματα. Ένας πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο, ο Yan Xiong, στόχευε να προωθήσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και είχε μπει στη «λίστα των 21 πιο καταζητούμενων» από το Πεκίνο. Κατά τη διάρκεια της εκλογικής του εκστρατείας, κινέζοι πράκτορες προσπάθησαν να τον δυσφημίσουν ή ακόμη και να τον εκφοβίσουν με τη βοήθεια κοινοτικών ηγετών. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει την προκριματική διαδικασία και να μετακομίσει στη Φλόριντα.

Άλλα παραδείγματα δείχνουν πως οι προξενικές οδηγίες άλλαζαν σταδιακά τη στήριξη κοινοτικών οργανώσεων, μετακινώντας ψήφους από έναν υποψήφιο σε άλλον και επηρεάζοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Το 2024 και μετά, η επιρροή της Κίνας αναμένεται να συνεχιστεί και να εξελιχθεί. Οι κοινοτικές οργανώσεις παραμένουν ενεργές, ενώ η πολιτική και κοινωνική επιρροή τους στην πόλη είναι πλέον αναγνωρισμένη. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί, αλλά η αμερικανική νομοθεσία και η εφαρμογή των περιορισμών φαίνεται να μην είναι αρκετά ισχυρές για να ανακόψουν πλήρως αυτές τις πρακτικές.

Με πληροφορίες από New York Times