Πώς ένα ψευδές tweet προκάλεσε χάος στο χρηματιστήριο μέσα σε λίγες ώρες

Σοβαρές αναταράξεις προκάλεσε στη Wall Street το πρωί της Δευτέρας η αναπαραγωγή ψευδούς είδησης από τον δημοφιλή aggregator ειδήσεων Walter Bloomberg στην πλατφόρμα X, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει 90ήμερη παύση στο επίμαχο σχέδιο επιβολής δασμών.

Η πληροφορία αποδείχθηκε ψευδής, ωστόσο προκάλεσε έντονη διακύμανση στους βασικούς δείκτες, με τον Dow Jones να εμφανίζει απότομη άνοδο και στη συνέχεια πτώση μέσα σε λίγα λεπτά.

Η σχετική ανάρτηση του Walter Bloomberg, η οποία διαγράφηκε λίγο αργότερα, ανέφερε: «HASSETT: TRUMP IS CONSIDERING A 90-DAY PAUSE IN TARIFFS FOR ALL COUNTRIES EXCEPT CHINA».

wtf



🚨 *CNBC: NO ONE AT WHITE HOUSE IS AWARE OF 90 DAY PAUSE pic.twitter.com/qllyzCnpzq — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 7, 2025

Η ανάρτηση αποδόθηκε σε δήλωση του Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, ωστόσο το Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου αντέδρασε άμεσα, διαψεύδοντας τη δήλωση και παραθέτοντας βίντεο από τη σχετική εμφάνιση του Χάσετ στο Fox News. Σε εκείνη τη συνέντευξη, ο Χάσετ ερωτήθηκε αν θα εξεταζόταν ένα 90ήμερο πάγωμα των δασμών, με τον ίδιο να απαντά: «Ο πρόεδρος θα αποφασίσει ό,τι εκείνος νομίζει… Αλλά θα συνιστούσα σε όλους, και στον Μπιλ (σ.σ. Άκμαν), να χαμηλώσουν λίγο τους τόνους».

Όταν ρωτήθηκε στο X από πού προήλθε η πληροφορία, ο Walter Bloomberg απάντησε ότι την αντλησε από το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, το Reuters με τη σειρά του απέδωσε την ευθύνη στο CNBC, δηλώνοντας ότι το ρεπορτάζ του βασίστηκε σε σχετικό τίτλο του CNBC, ο οποίος είχε ως πηγή τα λεγόμενα του Χάσετ.

Σε ανακοίνωσή του, το Reuters παραδέχθηκε το λάθος και τόνισε: «Το Reuters, βασιζόμενο σε τίτλο του CNBC, δημοσίευσε είδηση ότι ο Χάσετ δήλωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει 90ήμερη παύση στους δασμούς για όλες τις χώρες πλην Κίνας. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε το ρεπορτάζ. Το Reuters αποσύρει το λανθασμένο δημοσίευμα και εκφράζει τη λύπη του».

Σύμφωνα με το TechCrunch, το CNBC εξέδωσε δική του ανακοίνωση σημειώνοντας πως «σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις στις αγορές, προβάλαμε μη επιβεβαιωμένη πληροφορία σε τίτλο. Οι ρεπόρτερ μας διόρθωσαν γρήγορα την είδηση στον αέρα».

Το προφίλ Walter Bloomberg –παρότι δεν συνδέεται με τον οργανισμό Bloomberg News και δεν αποτελεί δημοσιογραφικό μέσο– θεωρείται εδώ και χρόνια αξιόπιστος aggregator τίτλων από το Bloomberg Terminal, το επαγγελματικό συνδρομητικό σύστημα χρηματοοικονομικών δεδομένων, το οποίο συχνά παρουσιάζει ειδήσεις προτού αυτές αναρτηθούν διαδικτυακά από μεγάλα πρακτορεία.

Το συγκεκριμένο συμβάν αναδεικνύει τους κινδύνους που ενέχει η ακαριαία διάχυση μη επαληθευμένων πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα και τη δυνατότητα των οικονομικών τίτλων να προκαλούν άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα σε παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό επίπεδο. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη διαχείριση πληροφορίας σε περιβάλλοντα υψηλής ταχύτητας και πίεσης, όπως είναι οι χρηματαγορές.

Ο ίδιος ο Walter Bloomberg, που σπάνια παρεμβαίνει με προσωπικό τόνο, περιορίστηκε να σχολιάσει τα γεγονότα με το λιτό: «wtf», δημοσιεύοντας παράλληλα screenshot από το CNBC Terminal με τίτλο που ανέφερε πως «ουδείς στον Λευκό Οίκο έχει γνώση για παύση 90 ημερών».