Πορτογαλία: Δωδεκάχρονος μαχαίρωσε έξι συμμαθητές του και έναν εκπαιδευτικό

Ένας 12χρονος μαχαίρωσε σήμερα με μαχαίρι έξι συμμαθητές του και έναν εκπαιδευτικό σε σχολείο της πόλης Αζαμπούζα, στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο ένα κορίτσι διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Μέχρι στιγμής το κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση παραμένει αδιευκρίνιστο.



Ο 12χρονος δράστης «άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβλεπε», ανέφερε για το συμβάν ο δήμαρχος Σιλβίνο Λούσιο στο CNN Portugal. Σε δηλώσεις του αργότερα στο δίκτυο SIC Notícias αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως ανέφερε, μετά από διαπληκτισμό ο 12χρονος έφυγε από το σχολείο, πήγε στο σπίτι του και επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα. Έβγαλε τότε από το σακίδιό του κάτι που έμοιαζε με αλεξίσφαιρο γιλέκο και ένα μαχαίρι, με το οποίο επιτέθηκε αδιακρίτως σε όποιον βρισκόταν γύρω του.

