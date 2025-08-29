ΔΙΕΘΝΗ
Πορτογαλία: Ανήλικος ομολόγησε πως έβαλε σκόπιμα αρκετές φωτιές

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 14χρονος είπε πως ήταν απογοητευμένος λόγω των κακών επιδόσεών του στο σχολείο και αντιμετώπιζε δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση με τους συνομηλίκους του

Φωτογραφία: EPA
Ένα 14χρονο αγόρι ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα φωτιές σε διάφορες δασικές περιοχές της Πορτογαλίας, πηγαίνοντας εκεί με σκούτερ και χρησιμοποιώντας σπίρτα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές πιστεύουν ότι μπορεί να ευθύνεται για φωτιές στις περιοχές Seidões, Ardegão and Arnozela.

«Ο ανήλικος ίσως ενήργησε από θυμό και απογοήτευση, λόγω της κακής σχολικής επίδοσής του και της προφανούς αστάθειας στην κοινωνική του ζωή», ανέφερε σε δήλωση της η Polícia Judiciária, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείεται ο νεαρός να ενήργησε ως μέρος ομάδας.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα αφού οι φωτιές ξέσπασαν επανειλημμένα στις ίδιες περιοχές.

«Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυτές οι περιφέρειες καταστράφηκαν συστηματικά από δασικές πυρκαγιές, μερικές φορές καθημερινά, προκαλώντας ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό και κατακαίγοντας αρκετές εκτάσεις γης», ανέφερε η αστυνομία. Η Δικαστική Αστυνομία Μπράγκα, που διεξήγαγε την έρευνα, παρέδωσε την υπόθεση στη Δημόσια Εισαγγελία, η οποία στη συνέχεια θα την προωθήσει στο Δικαστήριο Οικογένειας και Παιδιών.

Μέχρι τις 20 Αυγούστου, η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει 52 άτομα υπό την υποψία εμπρησμού. Τα στοιχεία, που συγκέντρωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Lusa, δείχνουν ότι οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν τον Αύγουστο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι το πρωί της Παρασκευής 97 φωτιές εξακολουθούσαν να καίνε, αλλά οι περισσότερες βρίσκονται υπό έλεγχο και σε διαδικασία κατάσβεσης.

Η φωτιά στον δήμο Vinhais είναι η μόνη που παραμένει σημαντικά ενεργή και επικίνδυνη. Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες, 140 οχήματα και έξι αεροπλάνα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπισή της την Παρασκευή.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε την Τρίτη το πρωί, είναι ενεργή σε τρία μέτωπα, ένα εκ των οποίων είναι δύσκολα προσβάσιμο. Στα άλλα δύο μέτωπα, «το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου της είναι υπό έλεγχο», δήλωσε ένας περιφερειακός διοικητής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στο πρακτορείο Lusa.

Οι θερμοκρασίες έχουν μειωθεί την τελευταία εβδομάδα, βοηθώντας τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ για την Παρασκευή προβλέπονται θερμοκρασίες από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με νεφοσκεπή ουρανό σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA) έχει θέσει ολόκληρο το εσωτερικό και το νότιο τμήμα της χώρας σε μέγιστη επιφυλακή για πολύ υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από euronews.com

