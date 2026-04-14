Πολωνία: Βουλευτής της ακροδεξιάς επιδεικνύει ισραηλινή σημαία με σβάστικα στο κοινοβούλιο

Κατά τη διάρκεια ομιλίας στο κοινοβούλιο της Πολωνίας, ο ακροδεξιός πολιτικός Κόνραντ Μπέρκοβιτς παρουσίασε μια σημαία του Ισραήλ, στην οποία το Άστρο του Δαβίδ είχε αντικατασταθεί με μια σβάστικα.

Ο Μπέρκοβιτς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι είναι το «νέο Τρίτο Ράιχ» και ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Οι ενέργειες του Πολωνού βουλευτή καταδικάστηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής, ενώ βουλευτής από τον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.

Ο Μπέρκοβιτς είναι μέλος της Konfederacja, ενός ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης που διαθέτει 16 βουλευτές στο 460μελές Σέιμ, την ισχυρότερη κάτω βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου.

Świat milczy, a Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wysiedla chrześcijan z Libanu, przeprowadza czystki etniczne. Izrael to nowa Trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. pic.twitter.com/RKeSspnFDy — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) April 14, 2026

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, υποστήριξε ότι «ο αριθμός των παιδιών που έχουν πεθάνει [στη Γάζα] είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερος από ολόκληρο τον πόλεμο στην Ουκρανία». Ισχυρίστηκε επίσης ότι «οι Εβραίοι χρησιμοποιούν πυρομαχικά φωσφόρου» εναντίον αμάχων, προκαλώντας τεράστιο πόνο.

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας με ιδιαίτερη σκληρότητα. Το Ισραήλ είναι το νέο Τρίτο Ράιχ και η σημαία του θα έπρεπε να μοιάζει ακριβώς έτσι», δήλωσε, πριν εμφανίσει τη μεταποιημένη σημαία.

Berkowicz pokazał flagę Izraela ze swastyką, Czarzasty go upomina:



„Izrael to nowa III Resza i tak powinna wyglądać jego flaga”



Czarzasty:



„Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione” pic.twitter.com/eHPYGxbnAU — chrzanik (@chrzanikx) April 14, 2026

Αποσπάσματα της ομιλίας του κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επίσημους λογαριασμούς της Konfederacja, καθώς και από τον προσωπικό λογαριασμό ενός εκ των ηγετών του κόμματος, Sławomir Mentzen, ο οποίος έγραψε στα αγγλικά: «Israel is the new Third Reich!».