Εκλογές στην Ουγγαρία: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την πτώση Όρμπαν

Η 16ετής κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία έφτασε στο τέλος της, καθώς παραδέχθηκε την ήττα του στις εκλογές της χώρας από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

«Οι Ούγγροι είπαν ναι στην Ευρώπη σήμερα, είπαν ναι σε μια ελεύθερη Ουγγαρία», δήλωσε ο Μαγιάρ στο συγκεντρωμένο πλήθος στις όχθες του Δούναβη, καλώντας παράλληλα τους υποστηρικτές του Όρμπαν σε κρατικούς θεσμούς να παραιτηθούν.

Ο Όρμπαν αποδέχθηκε το αποτέλεσμα σε ομιλία του, λέγοντας ότι το κόμμα του, Fidesz, θα «υπηρετήσει τη χώρα και το ουγγρικό έθνος από τη θέση της αντιπολίτευσης».

Οι επιπτώσεις της ψηφοφορίας της Κυριακής εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ουγγαρίας. Ακολουθούν οι βασικοί «επωφελούμενοι» της πιο καθοριστικής ευρωπαϊκής εκλογικής αναμέτρησης της χρονιάς.

Οι κερδισμένοι

Η ηγεσία της ΕΕ: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν πλέον να απαλλαγούν από έναν από τους πιο «δύσκολους» ηγέτες της ΕΕ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το βέτο του σε κρίσιμες αποφάσεις των Βρυξελλών, μεταξύ άλλων για την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Όρμπαν υπήρξε επίσης ένας από τους πιο έντονους επικριτές της ΕΕ, ενισχύοντας τον ευρωσκεπτικισμό, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου στο εσωτερικό και αντιστεκόμενος επανειλημμένα στη νομοθεσία της Ένωσης.

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Μια χώρα επανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν λίγα λεπτά μετά την παραδοχή της ήττας από τον Όρμπαν.

Η Ουκρανία

Φέτος, ο Όρμπαν μπλόκαρε δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, που είχαν συμφωνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες – συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου – τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Ουγγαρία υπαναχώρησε από τη συμφωνία μετά τη διακοπή των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, που διέρχεται από την Ουκρανία. Ο Όρμπαν υποστήριξε ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια του Κιέβου ώστε να επηρεαστεί η εκλογική διαδικασία αποδυναμώνοντας την ουγγρική οικονομία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχάρη τον Μαγιάρ, τονίζοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Βουδαπέστη.

Ο Μαγιάρ επιδιώκει καλύτερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες και εκτιμάται ότι θα ξεμπλοκάρει το δάνειο. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην αποστολή όπλων ή χρημάτων από την Ουγγαρία προς την Ουκρανία, καθώς και στην επίσπευση της ένταξής της στην ΕΕ.

Έχει επίσης δεσμευτεί να θέσει το θέμα σε δημοψήφισμα, κάτι που ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω τη διαδικασία, δεδομένου του έντονου αντι-ουκρανικού αισθήματος στην ουγγρική κοινωνία.

Οι νέοι στην Ουγγαρία

Δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν ότι έως και τα δύο τρίτα των Ούγγρων κάτω των 30 ετών επιθυμούσαν την αποχώρηση του Όρμπαν.

Μαζικές διαδηλώσεις και συναυλίες στη Βουδαπέστη προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες νέους, πολλοί από τους οποίους δήλωναν ότι θα εγκατέλειπαν τη χώρα σε περίπτωση νέας νίκης του.

Ο Μαγιάρ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη νεολαία στην ομιλία του, καθώς πλήθη νέων κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης για να γιορτάσουν το αποτέλεσμα. «Σας ευχαριστώ που φέρατε ξανά την ελπίδα, την ελπίδα για αλλαγή», είπε.

Δημοσιογράφοι και γιατροί

Οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι στην Ουγγαρία βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες, καθώς η κυβέρνηση Όρμπαν είχε αποκτήσει τον έλεγχο περίπου του 80% των μέσων ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, συνέβαλαν καθοριστικά στο εκλογικό αποτέλεσμα, αποκαλύπτοντας πρακτικές υπονόμευσης της αντιπολίτευσης μέσω μυστικών υπηρεσιών και ευαίσθητες επικοινωνίες μεταξύ Βουδαπέστης και Κρεμλίνου.

Κερδισμένοι αναμένεται να είναι και οι γιατροί, καθώς ο Μαγιάρ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως. Η δέσμευση αυτή έρχεται μετά από χρόνια υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας, που οδήγησαν σε μεγάλες λίστες αναμονής, υποβαθμισμένες υποδομές και έλλειψη εξοπλισμού, προκαλώντας και φυγή επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση Όρμπαν είχε στο παρελθόν κατηγορήσει δημόσια τους γιατρούς για τις δυσλειτουργίες του συστήματος, μέσω εκστρατειών με διαφημιστικές πινακίδες.

Οι χαμένοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε τον Όρμπαν στη Βουδαπέστη στις 7 Απριλίου, στηρίζοντας την επανεκλογή του και κατηγορώντας την ΕΕ για παρέμβαση στις εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του στήριξε δημοσίως τον Όρμπαν πέντε φορές, τους τελευταίους έξι μήνες, υποσχόμενος παράλληλα οικονομική βοήθεια από την Ουάσινγκτον προς την Ουγγαρία.

«Πρέπει να επανεκλέξουμε τον Όρμπαν ως πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, έτσι δεν είναι;» δήλωσε ο Βανς σε υποστηρικτές του Fidesz, σε συγκέντρωση σε ποδοσφαιρικό στάδιο. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν απέδωσε, προκαλώντας πλήγμα στον Λευκό Οίκο, που πλέον χάνει έναν βασικό του σύμμαχο στην Ευρώπη, την ώρα που οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται.

Το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει έναν πολύτιμο σύμμαχο - αλλά και μια σημαντική πηγή εσωτερικής πληροφόρησης - στο εσωτερικό της ΕΕ.

Τους τελευταίους μήνες, ουγγρικά και διεθνή μέσα αποκάλυψαν στενές σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Μόσχας, μεταξύ άλλων και τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών Péter Szijjártó και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές συζητούσαν εσωτερικές διεργασίες της ΕΕ σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με τον Szijjártó να φέρεται να υπόσχεται διαμοιρασμό εμπιστευτικών ευρωπαϊκών εγγράφων μέσω της ουγγρικής πρεσβείας.

Η ευρωπαϊκή δεξιά

Ο Όρμπαν, που συχνά διακήρυττε ότι θα «καταλάβει» τις Βρυξέλλες και θα αλλάξει τους θεσμούς εκ των έσω, αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία του ακροδεξιού ευρωπαϊκού κόμματος Patriots for Europe, το οποίο συγκεντρώνει εθνικιστικά κόμματα της ΕΕ, όπως το γαλλικό National Rally υπό τη Μαρίν Λε Πεν και το ισπανικό Vox υπό τον Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Η ήττα του Όρμπαν αποτελεί πλήγμα και για άλλες προσωπικότητες της σκληρής δεξιάς στην Ευρώπη, όπως η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία χάνει έναν σύμμαχο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες.

Με πληροφορίες από Politico