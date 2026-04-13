Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ υποσχέθηκε «μία νέα εποχή»

Ο επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ υποσχέθηκε σήμερα να κάνει ό,τι μπορεί «ώστε να εγγυηθεί μια νέα εποχή» για την Ουγγαρία έπειτα από 16 χρόνια υπό τη διακυβέρνηση του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.

«Διότι ο ουγγρικός λαός δεν ψήφισε υπέρ μιας απλής αλλαγής κυβέρνησης, όμως για μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», συμπλήρωσε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη, καλώντας τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, που πρόσκειται στον Όρμπαν, να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές, «όσο το δυνατόν συντομότερα», στις αρχές Μαΐου, καθώς, όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Οι δηλώσεις του Πέτερ Μαγιάρ μετά την εκλογική νίκη στην Ουγγαρία

Σύμφωνα με τον νικητή των βουλευτικών εκλογών, τα αποτελέσματα της αναμέτρησης θα οριστικοποιηθούν έως την 4η Μαΐου το αργότερο και οι επιπρόσθετοι ψήφοι που θα προέλθουν από το εξωτερικό θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των εδρών που κέρδισε το Tisza ακόμα περισσότερο.

Ο Πέτερ Μαγιάρ συμπλήρωσε πως υπό μία κυβέρνηση του κόμματος του Tisza «ο πρωθυπουργός δεν θα είναι ένας βασιλιάς ήλιος, όπως υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ένας ηγέτης μιας ομάδας που συντονίζει (...) και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις των υπουργών του, ενώ θα σέβεται τα μέλη του κοινοβουλίου και τον ουγγρικό λαό».

Επιπλέον, ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός ευχαρίστησε σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα, που είχαν στενές σχέσεις με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, καθώς «αποδέχθηκαν» τη νίκη του.

«Σημειώνω πως το Κρεμλίνο εξέφρασε την άποψή του, όπως το Πεκίνο. Τους ευχαριστώ που αποδέχθηκαν με σεβασμό την απόφαση του ουγγρικού λαού και πως είναι ανοικτοί σε μια ρεαλιστική συνεργασία», υπογράμμισε.

Το ζήτημα της Ουκρανίας

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Μαγιάρ δηλώνει ότι υποστηρίζει τη συμφωνία ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, όπως συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία περιλάμβανε, κυρίως, μια ρήτρα εξαίρεσης για την Ουγγαρία (μαζί με την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία), ώστε να μην υποχρεούνται να διαθέσουν τα χρήματά τους.

Ανέφερε ότι η Ουγγαρία θα πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα εξαίρεσης, επειδή «βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση», καθώς επισημαίνει τη σημασία της επανέναρξης της ροής των κονδυλίων της ΕΕ, τα οποία – με αρκετή αποφασιστικότητα – λέει ότι «μας ανήκουν και τα οποία έλαβαν όλα τα άλλα κράτη μέλη εκτός από εμάς».

«Δεδομένου ότι δεν τα έχουμε λάβει, δεν μπορέσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη βελτίωση της οικονομίας μας, οπότε δεν μπορούμε πραγματικά να αναλάβουμε ακόμη περισσότερα δάνεια», δήλωσε, καθώς επικρίνει την οικονομική πολιτική του Όρμπαν.

Τόνισε ότι το ζήτημα δεν πρέπει να ξανανοιχτεί, αλλά να εφαρμοστεί όπως συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο.

Αν και δεν είναι τέλειο, είναι κάτι, καθώς φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στην πραγματική εκταμίευση των χρημάτων στην Ουκρανία, όπου χρειάζονται επειγόντως, ανέφερε ο Μαγιάρ.

Στη συνέχεια, στράφηκε προς το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, λέγοντας ότι δεν υποστηρίζει μια «ταχεία διαδικασία» για το Κίεβο.

«Θα ήταν αδύνατο να γίνει δεκτή στην ΕΕ μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο», δήλωσε.

«Όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει να περάσουν από την ίδια διαδικασία», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters και Guardian