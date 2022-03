Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ο κόσμος χθες απέφυγε οριακά μια πυρηνική καταστροφή»

Ο κόσμος απέφυγε οριακά μια πυρηνική καταστροφή τη νύχτα, όταν ξέσπασε φωτιά κατά τη ρωσική κατάληψη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, τόνισε η Αμερικανή πρέσβειρα στα Ηνωμένα Έθνη.

Μιλώντας στην έκτακτη συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ρωσίας ως «ασυνείδητες» και «επικίνδυνες».



«Με τη βοήθεια του θεού, ο κόσμος οριακά γλίτωσε από μια πυρηνική καταστροφή χθες βράδυ. Όλοι περιμέναμε με κομμένη την ανάσα καθώς παρακολουθούσαμε τη φρική κατάσταση να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο» ανέφερε η ίδια.

Όπως είπε, η χθεσινή επίθεση αποτέλεσε μια «επικίνδυνη νέα κλιμάκωση» στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προειδοποιώντας πως «ο άμεσος κίνδυνος δεν αποσοβήθηκε» επικαλούμενη τα ρωσικά στρατεύματα που, όπως ανέφερε, βρίσκονται 20 μίλια μακριά από το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας.

«Όχι μόνο (ο Βλαντίμιρ Πούτιν) δεν άκουσε τις «εκκλήσεις να σταματήσει την εισβολή του στην Ουκρανία», αλλά μόλις γίναμε μάρτυρες μιας νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης που αποτελεί σοβαρή απειλή για όλη την Ευρώπη και τον κόσμο», επέμεινε η Αμερικανίδα διπλωμάτης.

«Η χθεσινοβραδυνή επίθεση της Ρωσίας έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης. Ήταν απίστευτα απερίσκεπτο και επικίνδυνο. Και απείλησε την ασφάλεια πολιτών σε Ρωσία, Ουκρανία και Ευρώπη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ζήτησε εγγυήσεις από τη Μόσχα πως τέτοιου είδους επίθεση δεν θα ξανασυμβεί.

Υπενθυμίζεται πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια σφοδρών μαχών στη νοτιοανατολική Ουκρανία, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, βομβαρδίζοντας και πυρπολώντας παρακείμενο στις κεντρικές εγκαταστάσεις κτίριο.

Από τις τρεις επιθέσεις προκλήθηκε πυρκαγιά, ωστόσο σύμφωνα με την Ουκρανία η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι «εγγυημένη».

VIDEO: Ukraine nuclear plant on fire after Russian shelling.



Europe's largest nuclear power plant was on fire Friday after the station came under fire from invading Russian forces, with Ukraine's foreign minister demanding an immediate ceasefire at the site to avoid disaster pic.twitter.com/AkVuT9dizu