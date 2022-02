Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, το Antonov AN-225, κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το Κίεβο.

Το «Mriya»- όνειρο στα ουκρανικά- ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, όπου δέχθηκε επίθεση από «Ρώσους κατακτητές», σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, που υποστήριξαν ότι θα το ξανακατασκευάσουν.

«Η Ρωσία μπορεί να κατέστρεψε το “Mriya” μας, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουν να καταστρέψουν το όνειρό μας για μια ισχυρή, ελεύθερη και δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Θα υπερισχύσουμε», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8