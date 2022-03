Πόλεμος στην Ουκρανία: Το deepfake βίντεο του Ζελένσκι για «παράδοση» στη Ρωσία

Ένα deepfake βίντεο, με κακή επεξεργασία, που υποτίθεται ότι έδειχνε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποχωρεί στις ρωσικές απαιτήσεις, δεν έπεισε κανέναν. Όμως, ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να είναι προάγγελος πιο εξελιγμένων τέτοιων ψεύτικων βίντεο.

Το εν λόγω βίντεο υποτίθεται ότι δείχνει έναν κάτωχρο Ζελένσκι να μιλά από το προεδρικό βήμα, καλώντας τους Ουκρανούς να παραδώσουν τα όπλα. Χρήστες του διαδικτύου αμέσως εντόπισαν τις διαφορές στο χρώμα του δέρματος στον λαιμό και το πρόσωπο, όπως και την παράξενη προφορά στο βίντεο, επισημαίνει το Reuters.

Here’s the fake. It’s crude and probably won’t fool you, but just like all other manipulated media this further corrodes trust in all (authentic) visual media too: https://t.co/zKAtP9jUCi