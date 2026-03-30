Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ αναφέρει δεύτερη επίθεση από την Υεμένη

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν νωρίς τη Δευτέρα», υποστήριξε ο στρατός

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση από την Υεμένη, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι «δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν νωρίς τη Δευτέρα», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή των Χούτι στην Υεμένη εισήλθε στον πόλεμο το Σάββατο, εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, κλιμακώνοντας έτσι μια σύγκρουση που έχει κατακλύσει τη Μέση Ανατολή».

Ο ισραηλινός στρατός υπογράμμισε επίσης ότι η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιούσε επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης τη Δευτέρα, στοχεύοντας «στρατιωτική υποδομή».

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σχεδόν ένα μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει «συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες του Ιράν.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ ανέφερε, ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις ηγετών του Ιράν έφεραν de facto «αλλαγή καθεστώτος».

Όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος: «Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», αναφερόμενος παράλληλα σε συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους, χωρίς όμως να κατονομάζει κανέναν.

Επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες που θα μπορούσε να επιτευχθεί «σύντομα» και τόνισε παράλληλα, ότι το Ιράν θα επιτρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.
 

Με πληροφορίες από Reuters

 
 
