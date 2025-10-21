«Η μάνα σου»: Σάλος με την απάντηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο

«Η μάνα σου» ήταν η απάντηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στην ερώτηση του δημοσιογράφου S.V. Date για την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Ο Λευκός Οίκος δίνει άγρια απάντηση σε μια απλή ερώτηση που έκανε ο ρεπόρτερ μας» σχολιάζει σε άρθρο-απάντηση η HuffPost και συνεχίζει: «Μια απλή ερώτηση σχετικά με την επιλογή του Τραμπ για την επερχόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εξόργισε τους εκπροσώπους του προέδρου. Αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διακήρυττε μια ακόμη συνάντηση με τον ευεργέτη/δολοφόνο δικτάτορά του, Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, η HuffPost επικοινώνησε με τους κορυφαίους εκπροσώπους του στον Λευκό Οίκο με μια προφανή ερώτηση: Γιατί Βουδαπέστη;».

«Άλλωστε, η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας ήταν η τοποθεσία του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994, στο οποίο η Ουκρανία εγκατέλειψε τα χιλιάδες πυρηνικά όπλα που είχε κληρονομήσει μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης με αντάλλαγμα τις διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσία θα σεβόταν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ο Πούτιν αθέτησε αυτή την υπόσχεση με την εισβολή και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, με τη δεκαετή στρατιωτική του επίθεση στην περιοχή του Ντονμπάς και στη συνέχεια με την ολοκληρωτική του εισβολή το 2022. Συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες στα σπίτια τους μέχρι σήμερα με τακτικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Δεδομένων όλων αυτών, η HuffPost ρώτησε τον Λευκό Οίκο: Ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη;» σχολιάζει στο ίδιο άρθρο η HuffPost.

«Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, απάντησε λίγα λεπτά αργότερα λέγοντας: ''Η μάνα σου το έκανε''. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, μετά από ένα λεπτό πρόσθεσε την πολύ πιο συνοπτική απάντηση: ''Η μάνα σου''. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ερωτήσεις στους εκπροσώπους του Τραμπ, ειδικά αυτές που δεν θέλουν να απαντήσουν. Οι χλευασμοί δεν θα μας αποτρέψουν. Ελάτε μαζί μας σήμερα και σταθείτε με έναν Τύπο που είναι ατρόμητος, ελεύθερος και δίκαιος» αναφέρει επίσης το ξένο μέσο.

«Αφού η HuffPost ρώτησε τη Λέβιτ αν βρήκε την απάντησή της αστεία, απάντησε: ''Μου φαίνεται αστείο που στην πραγματικότητα θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο. Είσαι ένας ακροαριστερός που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων σου στα μέσα ενημέρωσης, απλώς δεν στο λένε αυτό κατάμουτρα. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα με τις ανειλικρινείς, προκατειλημμένες και ανόητες ερωτήσεις σου» γράφει ο δημοσιογράφος S.V. Date.

Λευκός Οίκος: Η απάντηση της Λέβιτ

«Για να κατανοήσουμε καλύτερα, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλώς ρίξτε μια ματιά στο feed του, διαβάζεται σαν προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ. Ακολουθεί η πλήρης απάντησή μου στο ''ερώτημά'' του. Ακτιβιστές που μεταμφιέζονται σε πραγματικούς δημοσιογράφους κάνουν κακό στο επάγγελμα» απάντησε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.