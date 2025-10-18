ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η νέα κόντρα του Τύπου με την κυβέρνηση Τραμπ, με φόντο την αμφιλεγόμενη επιλογή της Βουδαπέστης ως τόπο συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ηγέτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν Facebook Twitter
0

Η ένταση ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κορυφώνεται, μετά τη χυδαία απάντηση που έδωσαν δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογραφικό ερώτημα για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το τα αμερικανικά ΜΜΕ, όταν ρωτήθηκαν από δημοσιογράφο ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ απάντησε: «Η μαμά σου το έκανε» («Your mom did»). Στη συνέχεια, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ επανέλαβε την ίδια απάντηση: «Your mom».

Η ατάκα, που θεωρήθηκε ειρωνική και προσβλητική, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τη Λέβιτ αν θεωρεί την απάντησή της αστεία, εκείνη απάντησε επιθετικά: «Αστείο είναι ότι νομίζεις πως είσαι δημοσιογράφος. Είσαι ένας αριστερός ακτιβιστής που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά — ούτε οι ίδιοι σου οι συνάδελφοι».

Σε επικοινωνία με το The Independent, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς υπερασπίστηκε τη στάση των δύο αξιωματούχων, λέγοντας πως «η απάντηση ήταν απολύτως κατάλληλη». «Το άτομο που έστειλε το μήνυμα δεν είναι πραγματικός δημοσιογράφος, αλλά Δημοκρατικός ακτιβιστής», υποστήριξε.

Η επίμαχη στιχομυθία έγινε με αφορμή την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, με στόχο –όπως είπε– «να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Η επιλογή της Ουγγαρίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο Πούτιν καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, ενώ η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ.

Η εκπρόσωπος Τύπου Λέβιτ, σε πρόσφατη συνέντευξη στο Fox News, είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «οι Δημοκρατικοί έχουν ως κύρια εκλογική βάση τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους παράνομους μετανάστες και τους εγκληματίες».

Η νέα αντιπαράθεση ενισχύει την εικόνα ενός Λευκού Οίκου σε πολεμική στάση απέναντι στα ΜΜΕ, ενώ η επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη αναμένεται να δοκιμάσει και τις διεθνείς ισορροπίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Οι οργανωτές υποστηρίζουν ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν αντίδραση στον αυξανόμενο αυταρχισμό και την «προσπάθεια ελέγχου των θεσμών» από τον Τραμπ και τους συμμάχους του
LIFO NEWSROOM
Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Διεθνή / Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μελέτη υπολογίζει ότι η συστηματική υποεκτίμηση των εκπομπών έχει επιτρέψει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023
LIFO NEWSROOM
Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας — Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Διεθνή / Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας - Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Διεθνή / Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Η Ευρώπη επαναχαράσσει τον ενεργειακό της χάρτη: ποια κράτη εξάγουν και ποια εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση και γιατί η Γαλλία έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Διεθνή / Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Μια φοιτητική διαμαρτυρία για την έλλειψη νερού στο Πανεπιστήμιο της Ανταναναρίβο εξελίχθηκε σε μαζική εξέγερση που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Διεθνή / Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
 
 