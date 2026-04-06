Πληροφορίες της Νότιας Κορέας επιβεβαιώνουν ότι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι η διάδοχός του

Η πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της να οδηγεί άρμα μάχης προκάλεσε υποθέσεις σχετικά με τη θέση της

The LiFO team
Φωτ. KCNA/EPA
Oι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας πιστεύουν ότι η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να είναι η διάδοχός του, είπαν σήμερα βουλευτές.

Οι βουλευτές επικαλέστηκαν μια πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της να οδηγεί άρμα μάχης, η οποία προφανώς στόχευε να διαψεύσει τυχόν αμφιβολίες.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η εκτίμησή της δεν βασίστηκε σε περιστασιακά συμπεράσματα αλλά σε «αξιόπιστες πληροφορίες», τις οποίες συγκέντρωσε, σύμφωνα με ενημέρωση μελών του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης έπειτα από κοινοβουλευτική σύσκεψη που έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν μαρτυρά τη διαδοχή στην εξουσία

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είπε ότι η εικόνα της κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας να οδηγεί άρμα μάχης στόχευε να υπογραμμίσει την υποτιθέμενη στρατιωτική της δεινότητα και να διαψεύσει τις αμφιβολίες περί θηλυκού διαδόχου, είπαν βουλευτές.

Τον περασμένο μήνα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας δημοσίευσε φωτογραφίες του Κιμ και της κόρης του να οδηγούν ένα νέο άρμα μάχης, έπειτα από άλλες φωτογραφίες της που είχαν προηγηθεί και την έδειχναν να πυροβολεί με τουφέκι σε σκοπευτήριο και να χρησιμοποιεί περίστροφο.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στις αρχές του 2010 όταν ο Κιμ προετοιμαζόταν για να διαδεχθεί τον πατέρα του, είπε ο βουλευτής του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος Παρκ Σουν-γουόν.

Οι εμφανίσεις της κόρης του Κιμ, η οποία φέρεται ότι είναι περίπου 13 ετών και ότι ονομάζεται Τζου Άε, σε εκδηλώσεις που συνδέονται με αμυντικά θέματα στοχεύουν να διαψεύσουν τις αμφιβολίες σχετικά με θηλυκό διάδοχό του και να ενισχύσουν το αφήγημα της διαδοχής, είπαν οι βουλευτές επικαλούμενοι την Υπηρεσία Πληροφοριών.

Στο παρελθόν βουλευτές έχουν πει ότι η Υπηρεσία εκτιμά πως η όλο και συχνότερη παρουσία της κόρης του Κιμ υποδηλώνει ότι αυτή αντιμετωπίζεται ως η ντε φάκτο δεύτερη ανώτερη προσωπικότητα στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί σε θέματα της Βόρειας Κορέας συνέστησαν προσοχή στην ερμηνεία των εικόνων ως οριστικά σήματα διαδοχής.

Ο Χονγκ Μιν, αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης, δήλωσε ότι η εμφάνιση της Τζου Άε σε άρμα μάχης από μόνη της δεν αρκεί για να συμπεράνουμε ότι το κορίτσι έχει επιβεβαιωθεί ως διάδοχος του Κιμ, σημειώνοντας ότι εμφανίστηκε δίπλα στον πατέρα της και όχι ανεξάρτητα, σε αντίθεση με τις ατομικές στρατιωτικές εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη φάση προετοιμασίας του.

Με πληροφορίες από Reuters

