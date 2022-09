«Πλήρες χάος»: Μαρτυρίες Ρώσων που φεύγουν από τη χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση

Ο Μοσχοβίτης, Ρόντιον Λόγκβιν αποφάσισε να φύγει για τη Γεωργία προκειμένου να αποφύγει τη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε σε διάγγελμα πριν μερικές ημέρες ο πρόεδρος Πούτιν.

«Μέχρι το τέλος εκείνης της ημέρας, είχα μαζέψει τα πράγματά μου, είχα δώσει κάποιες οδηγίες στη μητέρα μου και είχα φύγει από τη Μόσχα», δήλωσε ο 30χρονος, Λόγκβιν. Αφού οδήγησε 2.000 χιλιόμετρα, απέφυγε τα αστυνομικά σημεία ελέγχου και περίμενε σε μια τεράστια ουρά αυτοκινήτων στα σύνορα, έφτασε τελικά στην Τιφλίδα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι πολίτες σε ηλικία στράτευσης, όπως ο Λόγκβιν, έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες τις τελευταίες ημέρες εν μέσω φόβων ότι το Κρεμλίνο είναι πιθανό να επιβάλει ακόμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Οι φήμες για κλείσιμο των συνόρων έχουν οδηγήσει σε αυξημένη κίνηση στα χερσαία σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία, το Καζακστάν και τη Μογγολία, χώρες που δεν απαιτούν βίζα για τους Ρώσους που επισκέπτονται τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες συνωστισμού στο μοναδικό συνοριακό πέρασμα στα σύνορα με τη Γεωργία.

In the morning, a 14-kilometer-long queue formed at the Verhniy Lars border crossing point on the #Russian-#Georgian border. There were 1,715 cars in line to leave the "Great Russia". pic.twitter.com/oyNvbRHyEF — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

«Πολλοί άνθρωποι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους, δεν έχουν ούτε νερό, ούτε καύσιμα, τίποτα», δήλωσε στους Moscow Times τη Δευτέρα ένας Ρώσος στα σύνορα Ρωσίας-Γεωργίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Επικρατεί το απόλυτο χάος», δήλωσε ο Λόγκβιν, ο οποίος πέρασε τελικά τα σύνορα το Σάββατο μετά από 34 ώρες αναμονής.

Russians trying to cross into Georgia have been allowed to pass the border control on foot. The decision was made due to the peaking load on the checkpoint in the last few days. Officially, the checkpoint can only be used by vehicles.



Video by Baza pic.twitter.com/EHymf4olzl — The Insider (@InsiderEng) September 26, 2022

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, περίπου 3.500 αυτοκίνητα βρέθηκαν σε ουρές για το πέρασμα των συνόρων προς τη Γεωργία. Αρκετοί άνδρες στα σύνορα δήλωσαν στους Moscow Times ότι είδαν στην περιοχή ρωσικά στρατεύματα και τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού.

«Δεν υπάρχουν βενζινάδικα. Η πλησιέστερη τουαλέτα απέχει δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα. Έπρεπε να υπερασπιστούμε τη θέση μας στην ουρά. Ένιωσα σαν να ήταν μάχη», είπε ο Λόγκβιν. Πριν φτάσει στα σύνορα, ο Λόγκβιν ανέφερε ότι τον σταμάτησε η αστυνομία και έτσι αναγκάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική διαδρομή, οδηγώντας κατά μήκος ενός παράδρομου τη νύχτα υπό καταρρακτώδη βροχή.

What is going on in front of the Upper Lars border crossing: drone footage

Many kilometer traffic jams, drivers wait in front of the border for 40-50 hours. Scuffles keep sparking from time to time in the queue pic.twitter.com/1EReyhhyHs — The Insider (@InsiderEng) September 26, 2022

Κάποιοι πέρασαν τα σύνορα με τη Γεωργία ακόμη και με σκούτερ και ποδήλατα για να παρακάμψουν τα μεγάλα πλήθη και το μποτιλιάρισμα.

Σύμφωνα με το Novaya Gazeta Europe, στις τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία, περίπου 260.000 άνδρες σε ηλικία επιστράτευσης εγκατέλειψαν τη χώρα. Το συγκεκριμένο μέσο επικαλέστηκε πηγή του Κρεμλίνου.

«Μου πήρε μόνο 30 λεπτά για να πάρω την απόφαση να φύγω αεροπορικώς από τη χώρα», δήλωσε ένας 30χρονος από τη Μόσχα, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. «Δεν θέλω να πεθάνω για το τίποτα», πρόσθεσε.