Πέθανε ο Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, ο νομπελίστας βιολόγος που σημάδεψε τη μελέτη των ρετροϊών

Η ανακάλυψη υπήρξε θεμέλιο για την ανάπτυξη γονιδιακών θεραπειών και τον καθιέρωσε ως ηγετική μορφή της μοριακής βιολογίας

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε στις ΗΠΑ ο Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, ένας από τους σημαντικότερους βιολόγους της εποχής του και βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1975 για τις έρευνές του στους ρετροϊούς.

Ο Μπάλτιμορ διακρίθηκε για την ανακάλυψη του ενζύμου αντίστροφη μεταγραφάση, που εξηγεί πώς οι ρετροϊοί –μεταξύ τους και ο HIV– αντιγράφουν τη γενετική τους πληροφορία μέσα στα κύτταρα. Η ανακάλυψη υπήρξε θεμέλιο για την ανάπτυξη γονιδιακών θεραπειών και τον καθιέρωσε ως ηγετική μορφή της μοριακής βιολογίας.

Η λαμπρή του πορεία επισκιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν συνεργάτιδά του κατηγορήθηκε για παραποίηση ερευνητικών δεδομένων. Αν και ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε ποτέ, η υπόθεση προκάλεσε σφοδρές πολιτικές και επιστημονικές αντιδράσεις, οδηγώντας τον το 1991 σε παραίτηση από την προεδρία του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ.

Το 1996 τόσο ο ίδιος όσο και η συνεργάτιδά του απαλλάχθηκαν πλήρως από κάθε κατηγορία, με τον Μπάλτιμορ να δηλώνει χρόνια αργότερα πως «δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει» αυτή την περίοδο.

