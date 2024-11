Πέθανε το διάσημο supermodel Τζορτζίνα Κούπερ - Έμενε στην Κω με την οικογένειά της

Πέθανε σε ηλικία 46 χρονών το μοντέλο Τζορτζίνα Κούπερ.

Το 46χρονο supermodel τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζούσε με την οικογένειά της στην Κω, όπου μάλιστα είχαν ανοίξει τη δική τους επιχείρηση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Τζορτζίνα Κούπερ πέθανε χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Την ανακοίνωση του θανάτου του supermodel που μεσουρανούσε σε διεθνείς πασαρέλες το 1990, έκανε ο πρώην ατζέντης της, «Η Τζορτζίνα δεν ήταν καλά και όταν κόλλησε Covid στη διάρκεια της πανδημίας, είχε παρουσιάσει κάποια προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο», ανέφερε από την πλευρά του παιοός συνεργάτης του μοντέλου.

«Είχε όμως σχέδια για το μέλλον. Είχε μόλις παντρευτεί και ανυπομονούσε για τη ζωή της. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Ήταν μια γνήσια σούπερ σταρ», κατέληξε. Η πολύ καλή της φίλη και επίσης πρώην μοντέλο Τζέιντ Πάρφετ, αποχαιρέτησε μέσω ανάρτησής της στο Instagram τη 46χρονη.

Supermodel Georgina Cooper dead aged 46: Shocked fashion world mourns one of the faces of 90s 'Cool Britannia' and friend of Kate Moss after her death on Greek island of Kos https://t.co/ZkfRZkUrP3 pic.twitter.com/dwYduN02nu