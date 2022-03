Το περιοδικό TIME αποτίει φόρο τιμής στον «Ζελένσκι και τους ήρωες της Ουκρανίας»

Με τα χρώματα της Ουκρανίας στο εξώφυλλό του κυκλοφορεί το περιοδικό ΤΙΜΕ.

Με τον τίτλο «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ήρωες της Ουκρανίας» το εξώφυλλο κυκλοφορεί στα ουκρανικά φιλοξενώντας μία πρόταση από την ομιλία του Ουκρανού προέδρους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η ζωή θα κερδίσει τον θάνατο και το φως θα κερδίσει το σκοτάδι».

Το εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ζελένσκι «άλλαξε την ιστορία» επιλέγοντας να παραμείνει στην πρωτεύουσα της χώρας του όταν ξεκίνησε η εισβολή.

Αυτή η κίνηση ήταν που με τη σειρά της ώθησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους να λάβουν σοβαρά μέτρα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

