«Περικυκλώσαμε τη Γάζα», λένε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε την περικύκλωση της πόλης της Γάζας».

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως «οι στρατιώτες μας ολοκλήρωσαν την περικύκλωση της πόλης της Γάζας, του κέντρου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», την ώρα που εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προωθηθεί πέρα από τα περίχωρα της πόλης της Γάζας.

«Βρισκόμαστε στο απόγειο της μάχης. Είχαμε εντυπωσιακές επιτυχίες και περάσαμε τα περίχωρα της πόλης της Γάζας. Προχωράμε», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, χωρίς όμως να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο ίδιος έκανε παρόμοια ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο είναι ανάμεσα σε στρατιώτες. «Κάνουμε πρόοδο, τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε», ανέφερε Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα νέα βίντεο που φέρεται να καταγράφουν τις επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς προειδοποιούσε ότι η Γάζα θα αποδειχθεί «συμφορά» για το Ισραήλ και οι στρατιώτες του θα βγουν από τον θύλακα νεκροί, «σε μαύρους σάκους». Συγκεκριμενα, σ’ ένα ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσαμ ανέφερε πως «η Γάζα θα αποτελέσει τη συμφορά του Ισραήλ». Αμέσως μετά, ο ίδιος απευθύνθηκε στον ισραηλινό λαό τονίζοντας πως θα πρέπει να περιμένουν την επιστροφή «περισσότερων στρατιωτών τους σε μαύρους σάκους».

Από την πλευρά της, η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού. Σε σχετική ανακοίνωση, η σιιτική οργάνωση έκανε λόγο πως οι μαχητές της εξαπέλυσαν 19 ταυτόχρονα πλήγματα, χρησιμοποιώντας τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους, βλήματα πυροβολικού και άλλα όπλα. Πρόκειται για την πρώτη φορά, που η Χαζμπολάχ χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη παγιδευμένα με εκρηκτικά.

Ειδικότερα, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν μια θέση της ισραηλινής στρατιωτικής διοίκησης στη διαφιλονικούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Πρόκειται για μια έκταση 39 τετραγωνικών χιλιομέτρων, την οποία κατέχει το Ισραήλ, από τον πόλεμο του 1967. Ωστόσο, τόσο η Συρία όσο και ο Λίβανος υποστηρίζουν ότι η περιοχή αυτή ανήκει στον Λίβανο.

Η απάντηση από το Ισραήλ δεν άργησε να έρθει, καθώς εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα και πυρά πυροβολικού σε στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σε μια οξεία κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Ειδικότερα, το Ισραήλ έπληξε τα περίχωρα της πόλης Χιγιάμ, που απέχει περίπου 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας άμαχος, όπως είπε ο δήμαρχος Αλί Ρασίντ. «Το σπίτι του έπιασε φωτιά και ο κόσμος μαζεύτηκε για να την σβήσει», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι οι βομβαρδισμοί και από τις δύο πλευρές ήταν σφοδρότεροι και περισσότεροι από τις προηγούμενες ημέρες και περιλάμβαναν «όλη την περιοχή». Την ίδια ώρα, το πρακτορείο NNA του Λιβάνου μετέδωσε ότι ισραηλινά βλήματα έπληξαν διάφορες περιοχές στα νότια, κατά μήκος των συνόρων.

